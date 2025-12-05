John Reimberg recorrió este 5 de diciembre distintos puntos del centro de Guayaquil para verificar el funcionamiento de los códigos QR y los botones de auxilio conectados al ECU-911.

La jornada incluyó también operativos simultáneos ejecutados por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional en Quito, Santa Elena y Guayas.

Verificación de botones de seguridad y cámaras del ECU-911

Reimberg constató en territorio la operatividad de los códigos QR instalados en comercios y espacios públicos, los cuales permiten activar alertas en tiempo real ante presuntos casos de extorsión.

Estos dispositivos funcionan mediante enlace directo con las cámaras del ECU-911 y con unidades de la Policía Nacional, como parte de la estrategia para combatir este delito que afecta a zonas comerciales de Guayaquil.

La supervisión incluyó pruebas del flujo de información entre los ciudadanos, los operadores del sistema y los equipos policiales desplazados en el área.

Hoy recorrí distintos puntos del centro de Guayaquil para la verificación y funcionamiento de los códigos QR, en conjunto con las cámaras instaladas por el Ecu 911 para la puesta en marcha de los botones de seguridad, que trabajan en tiempo real con la Policía Nacional como parte…



Un detenido por extorsión

De manera paralela, el Ministerio del Interior informó sobre la Operación Libertad 1029, desarrollada en Tumbaco.

La Unidad Nacional de Detención de Personas de Alta Peligrosidad capturó a Kevin Américo M. S., requerido por el delito de extorsión.

Según la institución, el detenido amenazaba a su conviviente con retirar a su hija si no realizaba depósitos mensuales de grandes sumas de dinero.

El caso tiene antecedentes registrados en la provincia del Guayas en 2024.

Controles migratorios en Santa Elena

La Subsecretaría de Migración ejecutó un Operativo CAMEX en La Libertad para verificar la permanencia legal de ciudadanos extranjeros y reforzar la seguridad interna.

El balance incluyó 33 personas registradas en el sistema SIMIEC y tres autos de inicio de deportación, cuyos ciudadanos fueron trasladados a la Unidad de Servicios de Apoyo Migratorio de Salinas.

🚔 𝐎𝐏𝐄𝐑𝐀𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐎𝐋 𝐌𝐈𝐆𝐑𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈𝐎 𝐄𝐍 𝐒𝐀𝐍𝐓𝐀 𝐄𝐋𝐄𝐍𝐀



La Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior junto a la Policía Nacional ejecutaron un "Operativo Camex" en puntos estratégicos de La Libertad, con el objetivo de verificar…

Capturado uno de los más buscados de Guayas

En el distrito Florida, la Operación Fénix 371 permitió la detención de Baldomero Vladimir V. L., uno de los más buscados de Guayas por tentativa de asesinato.

El ciudadano fue puesto a órdenes de la autoridad competente.