Joffre Pinzón: ‘Estamos alejados de los partidos y no tenemos ideología’

Joffre Pinzón es el candidato al Gobierno provincial por Acción Democrática Ecuatoriana, lista 71.

¿Qué le motiva para aspirar a este cargo?

Yo, como migrante retornado, fui víctima de la corrupción: la derecha expulsó a más de tres millones de ecuatorianos, con el cuento de la democracia se llevaron medio país, y ahora el socialismo con el cuento de la revolución se ha llevado otro medio país. Es el momento que patriotas, ciudadanos honestos, administren la prefectura y las alcaldías con ética. Yo he trabajado en empresas fuertes en Europa, donde el pilar fundamental ha sido la ética.



¿Cuál es su principal propuesta?



Mi principal propuesta es la fiscalización, una auditoría para transparentar las cuentas, y en segundo lugar un censo cualitativo y cuantitativo para poder determinar cuáles son las zonas dedicadas a la agricultura, a la ganadería, un catastro de dónde se encuentran las fuentes de agua, los ríos, las vertientes. Eso es clave.



¿Qué hacer en materia de vialidad?



Habrá que hacer estudios técnicos. Por ejemplo, vamos a ver si es conveniente ampliar la vía que tenemos ahora de Calacalí a La Independencia, o si construimos una nueva vía paralela.



¿Cómo lograr que su proyecto se concrete, siendo el Consejo provincial un órgano colegiado?

Si nosotros llegamos a la Prefectura, tenemos clara la película: vamos a llegar todos, porque todo el pueblo de Pichincha va a votar por la lista 71. Tenemos el conocimiento, tenemos la virtud y el talento para hacerlo.



¿Cómo hacer para no duplicar esfuerzos con los municipios, principalmente el de Quito?



El grave problema es que la mayoría de los prefectos y alcaldes están cercanos a procesos políticos, a procesos partidistas; nosotros no, incluso no tenemos ideología, no somos ni de izquierda ni de derecha. Vamos a estar cercanos a la gente, en territorio.



¿Qué hacer para ayudar a los productores rurales?



Nosotros vamos a potenciar el encadenamiento productivo-corporativo. Eso significa fortalecer a los pequeños y medianos productores, darles acceso a la tecnología, crear centros de acopio para poder industrializar y dar valor agregado a productos como cacao, café, caña de azúcar.



¿Cómo piensa financiar esos proyectos?



Con cooperación internacional, no nos queda más. Nosotros somos expertos en eso, muchos de nuestros migrantes trabajan en Estados Unidos, en Europa, y ellos nos han comprometido recursos si nosotros llegamos a la Prefectura.



¿Se necesita reformas legales para descentralizar aún más las competencias?



Por supuesto. Habrá que ver la creación de normativas y de ordenanzas que mejoren el desempeño de la Prefectura y la Alcaldía.