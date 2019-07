¿Muy viejo para la presidencia? Joe Biden quiere retar a Trump a un duelo deportivo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Podría convertirse en el punto álgido de la campaña estadounidense para las presidenciales de 2020: dos septuagenarios tratando de ver quién puede hacer más flexiones mientras luchan por liderar el país.

A sus 76 años, Joe Biden, el candidato demócrata favorito para las presidenciales de 2020, dijo el martes 16 de julio del 2019 que si tiene la oportunidad podría desafiar a Donald Trump, de 73, a un duelo de flexiones si el mandatario sigue cuestionando su edad o su salud.



“Le diría, vamos, Donald, vamos, hombre, ¿cuántas flexiones quieres hacer, amigo?”, bromeó el exvicepresidente en el programa Morning Joe de la MSNBC.



Biden, quien ha tenido que enfrentarse a críticas por su edad, incluso de algunos demócratas, dijo que corre con regularidad por las rutas de los desfiles en los que participa. Así lo hizo el 4 julio, en la celebración del día de la Independencia en Misuri.



A pesar de ser solo tres años menor, el mandatario republicano, quien solo hace ejercicio regularmente en los campos de golf, criticó la edad de Biden en numerosas ocasiones y aseguró que no tiene ninguna posibilidad en las presidenciales de 2020.



Biden cuenta con una cómoda ventaja en las encuestas de las primarias demócratas, aunque esta se redujo después del primer debate televisado entre los candidatos a finales de junio.



Aunque de Trump no respondió inmediatamente al reto, el presidente podría retarle en el campo de golf. Esto supondría una clara una desventaja para Biden, ya que según el libro reciente “Commander in Cheat”, del escritor deportivo Rick Reilly, el mandatario estadounidense rompe con frecuencia las reglas del golf para ganar.