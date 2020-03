Biden supera a Sanders en primarias demócratas en EE.UU. 

LEA TAMBIÉN

El exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden, dado por muerto hace unos días en las primarias demócratas, tomó las riendas de la carrera el miércoles 4 de marzo del 2020 tras importantes victorias el supermartes frente a Bernie Sanders, y la salida de Michael Bloomberg, que le dio su respaldo.

Biden, un centrista de 77 años, ganó 10 de los 14 estados en la jornada más importante de la maratón de votaciones para elegir al rival demócrata del presidente republicano Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre.



“Tuvimos un supermartes increíble. Ahora es hora de concentrarse en vencer a Donald Trump”, tuiteó Biden, exmano derecha de Barack Obama, tras agradecer a sus seguidores.



Biden ganó en Alabama, Arkansas, Carolina del Norte, Maine, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Tennessee, Texas y Virginia.



Sanders, un senador de 78 años que se define como “socialista democrático”, se aseguró hasta ahora Colorado, Utah y Vermont, y podría quedarse con California, el botín mayor de la batalla, donde lideraba el conteo.



“Tengo muchas razones para creer que vamos a ganar esto”, dijo Sanders en rueda de prensa, confiado de sus posibilidades de lograr la nominación presidencial demócrata, que perdió en 2016 frente a Hillary Clinton.



Biden, que busca la investidura partidaria tras fracasar en 1988 y 2008, obtuvo el respaldo del multimillonario Bloomberg, quien abandonó la contienda presentándolo como el “mejor” candidato para que los demócratas recuperen la Casa Blanca.

El exalcalde de Nueva York, novena persona más rica del mundo en 2019 según Forbes, gastó cientos de millones de dólares en la contienda demócrata, pero cuando finalmente se estrenó en las urnas el supermartes sólo ganó en el territorio no incorporado de Samoa Americana.



“Hace tres meses me postulé para presidente para derrotar a Donald Trump. Hoy me voy de la carrera por la misma razón”, dijo, al sumarse a la campaña de Biden, líder del ala moderada del partido.



Biden agradeció ese respaldo. “Esta carrera es más grande que los candidatos y más grande que la política. Se trata de derrotar a Donald Trump, y con su ayuda lo haremos”, tuiteó.

El futuro de Warren



Biden, que encabezaba los sondeos nacionales hasta que Sanders lo destronó a fines de enero, había quedado rezagado tras pobres resultados en Iowa, New Hampshire y Nevada, las primeras contiendas.



Pero ganó impulso al arrasar el sábado en Carolina del Sur gracias al voto negro. Y el lunes su candidatura recibió el respaldo de tres antiguos rivales: Pete Buttigieg, Amy Klobuchar y Beto O'Rourke.



“Fue un gran resurgimiento para Joe Biden, un resurgimiento increíble cuando uno lo piensa”, dijo Trump a periodistas, luego de burlarse en Twitter de los dos perdedores de la víspera: Bloomberg y la senadora progresista Elizabeth Warren.



Warren, de 70 años, llegó a ser favorita en las encuestas, pero el martes no triunfó siquiera en su estado natal de Massachusetts.



“Hablamos por teléfono hace unas horas y lo que la senadora Warren me dijo es que está evaluando su campaña” , dijo Sanders en rueda de prensa en Vermont. “Creo que es importante respetar el tiempo que necesita”, agregó.



Si Warren pone fin a su carrera, enfrentará la presión de respaldar a Sanders, cuyas ideas son más radicales que las de ella, o a Biden, que representa el poder tradicional del Partido Demócrata.



Muchos demócratas temen que Sanders esté demasiado a la izquierda para ganarle a Trump. Pero la mayoría de las encuestas nacionales muestran a Biden y a Sanders varios puntos por encima del mandatario en caso de enfrentamiento.



Trump, que no ha cesado de decir que los líderes partidarios quieren robarle la elección a Sanders, insistió en que algunos de los operadores de la campaña de Biden “están más a la izquierda que Bernie”. “Da miedo”, dijo.



Señaló además que si Warren hubiera abandonado la carrera y endosado la postulación de su colega izquierdista, como le pasó a Biden, Sanders podría haber ganado “muchos estados”.

“Una nueva carrera”



Biden probó su arraigo en grupos demográficos clave para un triunfo demócrata, como la comunidad negra. Pero sorprendió al ganar en Texas y Carolina del Norte, donde pesa el voto latino, y en estados de mayoría blanca en noreste y Medio Oeste del país.



“Esperábamos un aumento, pero lo que tenemos es un tsunami”, tuiteó el analista David Axelrod, jefe de estrategia de las dos campañas presidenciales de Obama. “Es una nueva carrera. Completamente”.



A pesar de su avance, Biden debe conseguir los 1.991 delegados necesarios para asegurar la nominación demócrata en julio. La contienda sigue el próximo martes en otros seis estados -Idaho, Dakota del Norte, Michigan, Misisipi, Misurí, Washington- y luego, el 17 de marzo, en Florida, Arizona, Ohio e Illinois.



La congresista de Hawái Tulsi Gabbard, de 38 años, quinta aspirante demócrata y última por lejos en los sondeos, no despuntó tampoco como era esperado. Pero logró un delegado, con lo cual podría participar en el próximo debate televisado.