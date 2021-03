El presidente Joe Biden a los migrantes: 'No vengan a Estados Unidos'

El presidente estadounidense, Joe Biden, pidió este martes 16 de marzo del 2021 a los menores y familias indocumentadas que protagonizan la última oleada migratoria a Estados Unidos que se queden en sus países.

"No vengan (a Estados Unidos). No se vayan de su pueblo, ciudad o comunidad", dijo Biden en una entrevista con ABC News que se emitirá este miércoles, pero de la que la cadena adelantó hoy algunas partes.



Este fue el mensaje que dio Biden al auge de menores de edad no acompañados que en las últimas semanas están cruzando sin papeles de México a territorio estadounidense pese al cierre de la frontera por las restricciones de la pandemia.



La Casa Blanca afronta una creciente presión para responder a la situación de los miles de menores indocumentados que se encuentran en centros de detención de las autoridades fronterizas o en albergues del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés).



Según la cadena CBS News, más de 4 200 niños inmigrantes no acompañados permanecían hasta el domingo en instalaciones de detención de corto plazo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), entre ellas algunas no aptas para albergar menores.

Ante esa situación, Biden envió a comienzos de este mes a una amplia delegación de sus asesores a visitar la frontera en el estado de Texas y ha tomado varias medidas, como la de movilizar durante 90 días a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) para atender a los menores.



Sin embargo, la Casa Blanca se ha resistido a describir la situación en la frontera con la palabra "crisis", que sí utiliza en cambio la oposición republicana, e insiste en que se trata de un "desafío" y un "gran problema".

Preguntado este martes por periodistas, Biden descartó visitar "por ahora" la frontera con México.



La situación está siendo utilizada como arma política por la oposición republicana, que culpa a Biden y a sus anuncios migratorios del auge en la frontera.