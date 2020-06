Jocelyn Mieles dice que Daniel Salcedo la 'invitó para la playa' cuando se subió a la avioneta que se estrelló en Perú

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La exreina de belleza Jocelyn Mieles dio entrevistas a dos medios de comunicación en relación al caso que sigue Fiscalía en su contra. Estas salieron publicadas este martes 16 de junio de 2020. En este momento, se encuentra en Manta y, junto a su abogado, dio su versión de los hechos acerca de su salida del país en la avioneta que se estrelló en Perú el pasado 8 de junio de 2020.

La audiencia de formulación de cargos por el caso en que se investiga a Mieles por fraude procesal se llevará a cabo el próximo viernes 18 de junio de 2020 en Guayaquil. Según la Fiscalía, su salida clandestina del país constituyó este delito, que se castiga con penas de prisión que van desde uno hasta tres años de cárcel. Su pareja Daniel Salcedo también será procesado en este caso, por el mismo delito.

En entrevista con Televisión Manabita, Mieles aseguró no haber tenido conocimiento de que el destino del vuelo era salir del país. "Me invitó para la playa. Nunca se me hizo raro porque ya teníamos viajes anteriormente en avioneta a Salinas, Manta", dijo.

#ATENTOS

LA REINA DE BELLEZA MANABITA, JOCELYN MIELES, PAREJA DE DANIEL SALCEDO, FUE NOTIFICADA PARA UNA AUDIENCIA POR PRESUNTO FRAUDE PROCESAL, ELLA REITERA QUE NO SABÍA NADA DE LOS NEGOCIOS DE SU PAREJA. pic.twitter.com/5p71wOP87j — Televisión Manabita 🎬 (@tvmanabita) June 16, 2020



​La exreina de belleza bromeó con las declaraciones que su abogado hizo la semana pasada. "Ella vive otra realidad... de modelaje, fotos", dijo Cristian Jurado a los medios. Ahora, ella repite esa narrativa. "Estoy aquí en Manta, en mi realidad", aseguró con una sonrisa. "Y, nada, ¿qué les puedo decir? Felicitarles por su creatividad. La verdad es que me he reído con sus memes".



Su abogado asegura que no hay orden de captura en contra de la modelo. "Tengo la banda de Miss Charm Ecuador, y debo viajar a Vietnam a representar al país, y mientras no se me diga nada, todo sigue su marcha hasta cuando se reanuden los eventos de belleza", aseguró ella en otra entrevista para el diario Extra. Este evento debía llevarse a cabo en la ciudad de Ho Chi Minh entre el 5 y 17 de marzo, pero fue pospuesto por la pandemia de covid-19. Al momento, no se ha anunciado una fecha para su reanudación.



"Estoy preocupada por Daniel (Salcedo). No he hablado con él, su situación es muy difícil, apenas dejaron ingresar a la mamá tras una manifestación fuera del hospital", aseguró en la misma entrevista. Por otro lado, dijo que con su abogado no descartan acciones legales por lo ocurrido. "Se ha dicho muchas cosas de mi en los noticieros, en programas de farándula y en las redes sociales. Esto tiene que aclarase".



Quien fue Miss Eco Ecuador 2019 y estuvo en el top ocho de Miss International 2017, se recupera en casa de su madre de una operación en la clavícula, debido al accidente de la aeronave.



Daniel Salcedo, su novio, era investigado por la compra de insumos para el Hospital del IESS Los Ceibos en Guayaquil, en un caso por el cual el 3 de junio fue allanada la casa de Abdalá Bucaram, expresidente de Ecuador y líder del desaparecido Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE).



La Fiscalía presume que Daniel Salcedo, el salir del país, intentó eludir a la Justicia. La tarde del lunes 8 de junio, después del siniestro aéreo en Tumbes, que causó la muerte del piloto de la aeronave, Alfredo Adum reconoció que es el propietario de la avioneta siniestrada.



Adum, exministro de Energía del Gobierno de Bucaram y excandidato a la Alcaldía de Guayaquil por el PRE, aseveró que desconocía del vuelo y de los ocupantes de la nave. La víspera de ese accidente, Dalo Bucaram, hijo del expresidente, reconoció en una rueda de prensa que es amigo personal de Daniel Salcedo, aunque no precisó si él es el propietario del lugar donde se hospedaba en Miami, EE.UU.



La Dirección de Aviación Civil de Ecuador (DGAC) señaló que la aeronave de matrícula ecuatoriana HC-BLO, tipo Piper 32, presentó un plan de vuelo para la ruta Guayaquil - Pista Roble Mar (Isla Puná), para las 05:50 del lunes 8 de junio, y que notificó su aterrizaje a las 06:25. En la lista de seis ocupantes, incluido el piloto, figuraba Jocelyn Mieles, pero no Daniel Salcedo. A las 08:40, la autoridad conoció de un accidente en Perú.



Salcedo fue expulsado de Perú la mañana del martes 9 de junio. En Ecuador fue procesado por presunto peculado, en la investigación por posible sobreprecio en la compra de insumos del Hospital del IESS. Sobre él pesa una orden de prisión preventiva. Sin embargo, por su delicado estado de salud, tras el accidente aéreo en Tumbes (Perú), es custodiado por grupos de élite de la Policía en un hospital de Guayaquil.