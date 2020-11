Jipijapa endureció las medidas de control para evitar contagios por covid 

Este viernes 6 de noviembre del 2020, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Jipijapa, en Manabí, se reunió y decidió que las medidas que se impusieron para el feriado por Día de los Difuntos se extiendan por unas semanas.

Entre las decisiones adoptadas está la prohibición de espectáculos públicos y eventos deportivos, la venta de licores solo podrá hacerse a domicilio y no se autorizará la apertura de bares, discotecas y centros de tolerancia. Tampoco se permitirá libar en espacios públicos.



La playa de Puerto Cayo permanecerá abierta de 05:00 a 16:00, pero habrá controles para evitar aglomeraciones. El aforo de los restaurantes será del 50% y las canchas deportivas no podrán utilizarse.



El alcalde Luis Gencon señaló que aún no hay un rebrote de casos en el cantón, pero sí un aumento significativo que debe controlarse a tiempo. “Estas medidas tienden a salvaguardar la vida de los ciudadanos… pero está en los ciudadanos cuidarse y hacer que esto funcione”.



En ese cantón se han registrado 528 casos positivos y 191 muertes confirmadas y probables hasta este 6 de noviembre del 2020.



Solo el 27 de octubre, se confirmaron 15 contagios. La parroquia con más casos es San Lorenzo de Jipijapa con 205 casos.



Según el hospital Básico de Jipijapa, en el cantón hay 15 camas para tratar casos de covid-19. Esta área se podría ampliar con cinco camas más si se activara un plan de contingencia.



Hasta este viernes 6 de noviembre del 2020, solo el 45% (seis camas) está ocupado.



Sin embargo, la preocupación de las autoridades es que los casos aumenten y el sistema de salud cantonal colapse. “Se debe considerar que los hospitales de Portoviejo y Santo Domingo están colapsados y entre más personas contagiadas más difícil será que reciban atención oportuna. Por eso, la mejor medida es protegernos de un rebrote”.