Jimmy Jairala espera que el CNE verifique el uso de recursos públicos en el Municipio de Guayaquil

El supuesto uso de recursos públicos en instituciones continúa generando reacciones en Guayaquil. Esta vez el prefecto de Guayas y precandidato a la Alcaldía del Puerto Principal, Jimmy Jairala, pidió que el Consejo Nacional Electoral (CNE) determine si se está haciendo mal manejo de recursos públicos en el Cabildo porteño.

Esta reacción se generó la mañana de este jueves, 20 de septiembre del 2018, durante una entrevista radial, un día después de que el alcalde Jaime Nebot anunciara que pidió al ente electoral que investigara al Municipio y a la Prefectura para que se verifique si en esas instituciones se usa dinero público para promocionar precandidaturas.



“Si de alguna manera se ha generado un uso de recursos públicos no es de la Prefectura, sino más bien del Municipio porque no entiendo qué tiene que ver la promoción diaria del lanzamiento de una candidatura en las estaciones de la metrovía, en el pasaje del palacio municipal y en diferentes áreas que brindan servicios públicos al ciudadano”, dijo Jairala.



Esto en referencia a la crítica por la difusión de imágenes en pantallas municipales sobre la participación del Alcalde en el lanzamiento de la precandidatura de Cynthia Viteri a la alcaldía local. En las imágenes supuestamente se muestra, también, a la excandidata presidencial.



“Queda en evidencia que hay un uso de recursos del municipio, no para promover la obra municipal –lo cual es legítimo, absolutamente-, sino para promover una candidatura y hay que recordar que la candidata es funcionaria del Municipio, porque es asesora comunitaria”, cuestionó el prefecto guayasense.



Según Jairala, en las pantallas de la Prefectura nunca se han pasado imágenes del lanzamiento de su campaña. Por ello, dijo que espera que el CNE determine si se está haciendo mal uso o no de los recursos públicos.



“Hay una diferencia entre el prefecto que va a ser candidato y el alcalde que va a ser ex alcalde; y en el medio está una asesora municipal que sí va a ser candidata”.



Nebot había comentado que en su solicitud pidió al organismo electoral que investigue a su Municipio, pero también a la Prefectura. Según el personero municipal no hay nada ilegal en su administración respecto a temas electorales.



“Primero, el Concejo municipal no hace publicidad, hace comunicación, que es muy distinto: cómo adquiere usted una vivienda en Mi Lote o Mucho Lote, cómo adquiere una tablet si es bachiller (…); segundo, la hace cumpliendo todos los procedimientos legales; tercero, nosotros no tenemos agencias publicitarias, directamente con los medios”, dijo Nebot.



El Alcalde aseguró que, además, él no habla en los spot y no se menciona su nombre. “El alcalde Nebot no es candidato y no va a ser candidato a nada. Nosotros le hemos pedido de frente y claro al CNE que vengan al Municipio, vengan a investigar y cuando acaben de investigar péguense un saltito al Consejo Provincial a hacer lo mismo y vean si ahí no se contratan agencias, vean si el prefecto no es candidato a Alcalde…”, indicó.