Jimmy Jairala renunció a la Prefectura del Guayas e inscribió su candidatura para Alcaldía de Guayaquil

El auditorio de la Prefectura del Guayas fue el escenario en el que Jimmy Jairala renunció al cargo. En ese mismo lugar asumió la dignidad Mónica Becerra, quien fue su compañera de fórmula en las seccionales del 2014.

Acompañado de sus coidearios, funcionarios de la Prefectura y asistentes de su movimiento Centro Democrático (CD) se despidió la mañana de este miércoles 19 de diciembre del 2018. Aseguró que “con muy pocos recursos” deja una provincia con grandes avances".



Explicó que intervinieron en casi 10 000 kilómetros de caminos vecinales, con una inversión de USD 79 millones; se construyeron 34 nuevas carreteras con financiamiento del Banco de Desarrollo del Ecuador; otras 24 obras de las concesiones para ampliaciones de vías y construcción de bypasses.



“732 obras en riego y drenaje de las más de 70 contratadas por contratación directa, aquí nomás son USD 17 millones y las concesiones casi USD 250 millones”, agregó.



También añadió que su administración deja una matriz de endeudamiento financiada y que no pasa del 2025. “No puedo decir lo mismo del otro lado, allá si deben mucha plata”, puntualizó en referencia a la administración de la vecina Alcaldía de Guayaquil.



Jairala afirmó que ahora la Prefectura “queda en buenas manos”. “Aquí dejo gente de primera, que seguirán ayudando a Mónica. Espero que ahora que no soy prefecto, que Mónica tiene a su cargo la prefectura y este trabajo tan difícil que le espera, no se me hagan los locos en la campaña”, le dijo entre risas a su equipo.



Becerra afirmó que trabajará para entregar una prefectura en orden en mayo del 2019 a quien resulte electo para presidir la dignidad. Ella indicó que será la primera mujer en encabezar el cargo y que se enfocará en la ciudadanía.



Después de su renuncia, Jairala se dirigió hasta la Junta Electoral del Guayas. Ahí registró su postulación para la Alcaldía de la ciudad con la alianza Centro Democrático (CD)-Democracia Sí. Lo acompañaron sus coidearios políticos como Nathaly Toledo, Steven Macías, Diego Sportorno.