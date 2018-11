Jimmy Jairala agradeció a los guayasenses y aseguró que está listo para asumir nuevos retos

LEA TAMBIÉN

Jimmy Jairala encabezó su última rendición de cuentas como prefecto del Guayas. En su discurso por los 198 años de provincialización hizo alusión a su precandidatura por la Alcaldía de Guayaquil y –en esa línea- dijo que espera que el bicentenario de la Independencia, en el 2020, vincule al humanismo con el Sillón de Olmedo.

La ceremonia se desarrolló la tarde y noche de este 8 de noviembre del 2018 en la explanada del Centro Cívico, en el sur del Puerto Principal. Sin citar los nombres criticó a sus contrincantes en la carrera seccional.



Al inicio de su intervención, afirmó que toda promesa de cambio será bien recibida siempre que no se ultrajen los derechos de los ciudadanos. “Aquellos que conciben lo público como un bien que pueden dejar en herencia tienen que entender y aceptar de una buena vez que la libertad no admite ni condiciones ni restricciones”.



Puntualizó que esta jornada sería la única rendición a la que se someterá. “No pienso cometer este acto solemne en un ajuste de cuentas con aquellos que no han caído en cuenta que ya pocos creen sus calumnias torpemente elaboradas no van a ayudarlos a crecer”.



El Prefecto, de 61 años y que acumula dos periodos en el cargo, explicó que el desarrollo integral de la provincia no es un montaje y que ha tenido un modelo social. “Hicimos de esta gestión una gestión solidaria y compasiva, hicimos de Guayas una provincia de inclusión que abrazó y sirvió a todos por igual sin hacer distinciones de ninguna clase”.



Jairala explicó sobre las obras que ha ejecutado en la provincia. Dijo que en obras públicas se han invertido cerca de USD 80 millones para atender diez mil kilómetros de vías a lo largo y ancho de nuestra región.



Sobre el malecón de Playas, afirmó que su inauguración está programada para diciembre próximo, obra que reporta un avance del 90% y en la que se invirtió USD 6,7 millones.



En cuanto a obras hizo críticas y dijo que hay quienes se engañan a sí mismo y que podrían padecer de miopía. “Esto explicaría la incapacidad que tienen para ver, por ejemplo, barrios enteros que no tienen servicios básicos”.



Al término del discurso, Jairala agradeció a los guayasenses e indicó que está listo para “asumir nuevos retos”. Él estuvo acompañado en la mesa directiva por la vicepresidencia, María Alejandra Vicuña; la gobernadora de Guayas, Juana Vallejo; y la viceprefecta Mónica Becerra.



En la sesión solemne, se divulgó un video del presidente Lenín Moreno en el que informó que en la provincia se han desembolsado más de USD 1 135 millones. “Para nosotros es una gran inversión, es de futuro, de paz, armonía, equidad, justicia”.