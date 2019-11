Movimiento de Jimmy Jairala perdió a su único edil en el Concejo Cantonal de Guayaquil

LEA TAMBIÉN

El movimiento Centro Democrático (CD) perdió a su único concejal que ganó en las elecciones seccionales pasadas en el Concejo Cantonal de Guayaquil.

La organización política, liderada por el exprefecto de Guayas, Jimmy Jairala, ya no cuenta en sus filas con el edil Héctor Vanegas quien este martes 19 de noviembre del 2019 confirmó a este Diario su desafiliación de la lista de CD.



“Yo fui elegido por el pueblo de Guayaquil en base a principios básicos que yo planteé. En razón de que Centro Democrático no está haciendo actividad política yo he tomado la decisión de separarme para, en forma independiente, poder cumplir con todos mis planes de campaña y poder hacer realidad las propuestas que hice”, dijo.



Vanegas afirmó que su separación de CD no significa que se trastocó la relación de amistad con Jairala. Refirió que es magnífica. “Creo que necesariamente hay que armar una estructura para pensar en el año 2021 y poder hacer frente a cualquier candidatura que venga representada por la izquierda, esté en el país o esté fuera del país”.



El concejal agregó que no se sumará por lo pronto a otras organizaciones políticas, pero precisó que sí preparará más adelante su candidatura para llegar a la Asamblea Nacional en los comicios generales del 2021.“Veremos más adelante con qué partido o si voy solo o con mi propio movimiento para enfrentar esa elección”.



Vanegas logró en las seccionales pasadas 106 945 sufragios dentro de la alianza Nuevo Guayaquil que auspició a Jimmy Jairala para la Alcaldía de Guayaquil. Esa coalición la conformaron CD y Democracia Sí.



El edil incluso dirigió este día una comunicación a la alcaldesa Cynthia Viteri para que, una vez que no está afiliado a ninguna tienda política, se disponga la modificación de la identificación que consta en la página web municipal y que informaba sobre su filiación política. Ahora deberá decir que es ‘independiente’.



Jorge Vélez, dirigente nacional de CD, refirió que tomó por sorpresa a la organización la separación de Vanegas porque él era el director en Guayas. Añadió que les preocupó la separación a las puertas de una nueva contienda electoral. “El buró ha decidido que me encargue de la provincia desde ahora”, afirmó.