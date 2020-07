Jimmy Jairala descartó una candidatura en las elecciones del 2021

LEA TAMBIÉN

El exprefecto de la provincia del Guayas, Jimmy Jairala, confirmó que en las elecciones del 2021 no será candidato “a ninguna dignidad”. Así, desvirtuó una potencial postulación para la Presidencia, Vicepresidencia o Asamblea Nacional.

Lo dijo la mañana de este martes 28 de julio del 2020 durante el noticiero radial que dirige ‘Un café con JJ’.



“No voy a ser candidato a ninguna dignidad. Ni a presidente ni a vicepresidente ni a asambleísta ni a parlamentario andino ni a ninguna dignidad”, dijo.



Explicó que su decisión no es por soberbia, sino que su obligación está en el periodismo, carrera que está desarrollando actualmente luego que terminó su gestión de prefecto del Guayas y de su postulación a la alcaldía de Guayaquil.



Jairala descartó así una eventual candidatura como lo había mencionado días atrás el movimiento que fundó: Centro Democrático (CD), organización que forma parte de la coalición Unión por la Esperanza junto con el correísmo.



“Rescato que la decisión que tomó el partido que fundé y en el que no estoy militando hace más de 14 meses es totalmente independiente de la mía. El movimiento va a continuar en la alianza que ya anunció aquí Enrique Menoscal oportunamente, nada tiene que ver con mi decisión. La decisión es mía, personal, consultada con mi familia”.



Menoscal es el presidente de CD. A través de su cuenta en Twitter dijo que respetaba la decisión del exprefecto de no participar en las próximas elecciones.



“Como Centro Democrático seguimos firmes en nuestra alianza, sin condiciones, con UNES Ecuador. Estamos convencidos que este es el camino para el bienestar de los ecuatorianos”, tuiteó.

Con Jairala, suman tres las figuras que se bajaron de una potencial candidatura presidencial. Antes anunciaron el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y el empresario Pablo Campana.



Las definiciones van tomando forma a pocos días que inicien las elecciones primarias en los distintos partidos y movimientos. Dicho proceso deberá realizarse entre el 9 y 23 de agosto próximo, según el calendario electoral. De ahí nacerán las postulaciones oficiales.