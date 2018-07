Jefferson Pérez habla de política pública al recordar su hazaña olímpica 

LEA TAMBIÉN

Jefferson Pérez habló de sus aspiraciones políticas la mañana de este jueves 26 de julio del 2018, 22 años después de haber ganado la primera medalla de oro para el Ecuador, en los Juegos Olímpicos de 1996. En una entrevista a un canal de televisión señaló que se ha preparado para servir a la ciudadanía de una forma más masiva.

Pérez aún no ha oficializado su candidatura a la Alcaldía de Cuenca. Ayer 25 de julio, en una rueda de prensa, aseguró que pertenece al movimiento ciudadano cantonal denominado Renace y que en la organización hay mucha gente preparada y él está ahí para servir, "para poner el hombro". Y que el objetivo es transformar a Cuenca en un modelo de América Latina.



El movimiento Renace está en proceso de registro. El pasado 2 de julio presentaron cerca de 30 000 firmas de apoyo en la Delegación del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la provincia de Azuay, para inscribirse para las elecciones seccionales del 24 de marzo del 2019.



La mañana de este jueves, Pérez al ser interrogado nuevamente sobre si se lanzará a la Alcaldía de Cuenca, señaló que "será un desafío bastante interesante".



También dijo que en Cuenca se necesita una transformación pero que esta no es solamente en obra civil, sino que hay que trabajar en mejorar el nivel y la calidad de vida de los cuencanos. "Necesitamos generar un potencial de futuro, hacia donde queremos caminar".



"La política pública no es solamente un cargo de elección popular sino es generar ideas, acciones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos desde cualquier ámbito y nosotros lo hemos hecho desde la empresa privada, desde la fundación, desde hace más de una década. Pero ahora lo intentaremos hacer de una manera más masiva", agregó el medallista olímpico.



Además, Peréz dijo este jueves que el movimiento ciudadano Renace lo integran personas que están cansadas de las situaciones que están pasando en el país y que decidieron dejar de ser pasivas y convertirse en proactivas y hacer algo por el Ecuador.



"La única manera para que nosotros podamos cambiar las condiciones de nuestro país es que cada uno de los ecuatorianos pongamos el hombro... es que cada ciudadano nos involucremos en la actividad pública. La democracia participativa es extremadamente fundamental, es una herramienta que está en la Constitución", mencionó Pérez.