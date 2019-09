Jefes negociadores para el ‘Brexit’ se reúnen el 27 de septiembre

LEA TAMBIÉN

El negociador jefe de la Unión Europea para el "brexit", Michel Barnier, y el líder negociador británico, Stephen Barclay, se reunirán de nuevo este viernes 27 de septiembre de 2019 para seguir buscando un acuerdo que permita una salida ordenada del Reino Unido, después de que Londres haya presentado nuevos documentos técnicos.

Sin embargo, la Comisión todavía espera que el Gobierno británico plantee propuestas concretas y legalmente operativas para sustituir a la salvaguarda para evitar una frontera en la isla de Irlanda, elemento que rechaza Londres pero que es imprescindible para los socios europeos.



Ambas partes han intensificado sus contactos en la última semana con varias reuniones a nivel técnico, en las que han abordado cuestiones aduaneras, sanitarias y fitosanitarias sobre la base de una serie de documentos aportados por el equipo negociador británico.



Un nuevo documento, el cuarto hasta ahora, fue presentado este mismo miércoles, según indicó la portavoz comunitaria Mina Andreeva en rueda de prensa.



La Comisión Europea, sin embargo, mantiene que "necesita que el Reino Unido presente soluciones que sean operativas legalmente y compatibles con el acuerdo de retirada" e insiste en que "sigue abierta a examinar si estas propuestas cumplen los objetivos de la salvaguarda".



"Necesitamos que cualquier medida alternativa cumpla todos los objetivos de la salvaguarda y de esto es de lo que podemos hablar", dijo Andreeva, quien evitó calificar de negociaciones las conversaciones que mantienen estos días ambas partes.



Barnier ha informado este jueves 26 de septiembre de 2019 de esta posición tanto a los embajadores de los Veintisiete y al grupo para el "brexit" del Parlamento Europeo, añadió.



En cuanto a los plazos, cada vez más cortos antes de que tenga que materializarse la salida el 31 de octubre, el Ejecutivo comunitario rehúsa marcar fechas límites e insiste en que el próximo momento clave será la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del 17 y 18 de octubre en Bruselas.



"Para preparar el Consejo Europeo, cuanto antes hagamos progresos mejor", dijo la portavoz.



El primer ministro británico, Boris Johson, afirmó este miércoles en la primera reunión del parlamento británico después de que la justicia anulase la suspensión decretada por su Gobierno, que se están produciendo avances en las negociaciones con Bruselas.



En concreto, mencionó progresos sobre el "concepto de arreglos alternativos" a la cláusula para Irlanda, en cuestiones sanitarias y fitosanitarias, y sobre el concepto de "consentimiento", en referencia a que, para el Ejecutivo de Johnson, la salvaguarda no respeta la "autoridad" del Reino Unido y hay que "remediar eso".



La cláusula, incluida en el acuerdo que firmó su antecesora, la también conservadora Theresa May, prevé que Irlanda del Norte -o bien todo el Reino Unido- permanezca alineado con el mercado único comunitario mientras no se encuentre una solución para evitar una frontera con la República de Irlanda.



El objetivo de la UE es mantener los acuerdos de paz firmados en la región en 1998, que exigen que no se establezca ninguna infraestructura física entre ambos territorios, pero para Londres supone un intento de mantenerles en el mercado único contra su voluntad.