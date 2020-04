Jefe de Cuidados Intensivos del Hospital Eugenio Espejo tiene covid-19 y cuenta lo que viven los médicos

LEA TAMBIÉN

Desde su casa, Manuel Jibaja, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Eugenio Espejo, contó a los concejales de Quito, que está infectado con covid-19. "Ventajosamente -precisó- tengo sintomatología leve y con el favor de Dios saldré bien, estoy seguro".

El martes 14 de abril del 2020, el médico, a través de medios digitales, participó de la sesión del Concejo Metropolitano de la capital. A los ediles les dijo que lleva trabajando ya casi casi 30 años en esa unidad. Y que una patología así no la habían enfrentado hasta ahora. Expresó su preocupación por que cada día cambian inclusive las recomendaciones sobre tratamientos; "todo lo que se diga que está bien o mal no tiene ninguna evidencia científica".



En Ecuador, el 29 de febrero, el Ministerio de Salud anunció que ya se registraba el primer caso del nuevo coronavirus. Se trató de una mujer, que había llegado el 14 de febrero, desde España, para pasar una temporada de vacaciones en su tierra, Los Ríos. La mañana de este domingo 19 de abril del 2020, la Cartera indicó que ya hay 9 468 personas contagiadas; se han aplicado 31 809 pruebas; de ellas restan 13 376 muestran por procesar (sin resultados).



Luego de recibir mensajes de apoyo y de gratitud, que agradeció a nombre de médicos, enfermeros, auxiliares, terapistas respiratorios, personal administrativo y de limpieza, Jibaja les compartió lo que viven al tratar con "esta enfermedad desconocida".





¿Qué están viviendo casa adentro en hospitales como el Espejo?



"Enfrentamos grandes riesgos. El personal de cuidados intensivos se ha visto expuesto, cosa que no necesariamente sabe la ciudadanía, a muchos miedos al entrar a mirar a pacientes; estamos tratando serios problemas emocionales de nuestro personal que se pasa ocho, 10, 24 horas, con trajes que son muy difíciles de llevar. Cuando usamos estos equipos por más de dos horas, la cara queda marcada (por ejemplo). Lo que el personal está viviendo no se lo puede explicar. Aprovecho la oportunidad para insistir en algo que han dicho ustedes como autoridades, la única manera para que no lleguen pacientes a cuidados intensivos es manteniendo la contención. No habrá ventiladores y unidades de cuidados intensivos que alcancen porque esto no pasa ni por lo económico, potencias también enfrentan este problema", les comentó.



Para que los ediles y a través de ellos la población entienda la situación, el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Espejo, Manuel Jibaja, detalló que en su hospital requieren 5 000 trajes de bioseguridad mensuales, para poder estar protegidos. "Eso es bastante dinero, también toda la medicación es muy cara y algunas no hay en el país. Es un escenario muy complejo. Pero les repito no habrá equipos ni intensivistas suficientes si la población no se contiene y sigue las normas, es algo muy importante y aprovecho para decirles que necesitamos del equipo de protección que es costoso".



Según el Ministerio, al menos 417 trabajadores estaban contagiados hasta la primera semana de abril y se han registrado 10 fallecimientos. Pero mil y pico estaban en cercos epidemiológicos. No han actualizado las cifras. Vía e-mail, la Cartera contestó que actualmente los médicos están realizando jornadas de ocho y 12 horas, dependiendo del servicio. "Con el objetivo de disminuir el riesgo a la exposición, en la entrada de cada turno se les entrega el paquete completo de protección que incluye bata, guantes, mascarilla, gorro, zapatones y gafas de protección. En el caso de que el médico vaya a realizar otro procedimiento distinto a una atención, el profesional deberá cambiarse de equipo de protección una vez terminado el procedimiento".



La Autoridad no respondió cuántos equipos de protección diarios requieren en el país, para la protección de profesionales de salud. "Al momento nuestro personal se encuentra brindando todo el contingente en la asistencia médica y toma de muestra a la población, para lo cual se les ha garantizado el abastecimiento oportuno de prendas de protección, para así evitar el contagio. Sin embargo, se han presentado casos de nuestros profesionales que han presentado sintomatología, a los cuales se toma inmediatamente la prueba y se levanta el cerco epidemiológico para evitar la propagación del virus. En la actualidad se encuentran en espera de realizarse la prueba a 14 personas para descartar la patología".



El doctor Jibaja destacó que pese a lo que enfrentan, han tenido éxito en la atención de pacientes. Recordó el caso del paciente holandés, Hermanus Antonius María Marsman, de 57 años. El 9 de marzo llegó al hospital capitalino. Fue trasladado de urgencia desde Sucumbíos; también llegaron a Quito otras 14 personas, 12 de ellas también turistas. A ellos se les realizó el examen, que resultó negativo. Su esposa y una guía turística, también holandesa, dieron positivo. Finalmente, el viernes 10 de abril, el Ministerio anunció que el hombre recibió el alta epidemiológica, es decir que al igual que su pareja y la guía, se encuentra libre del virus.

"El paciente holandés ya está en su tierra. Él y otros pacientes de otras unidades de cuidados intensivos de hospitales han sido dados de alta. Es una cuestión compleja lo que vivimos, más allá de lo médico está el tema emocional".