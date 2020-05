Jefe de la Marina habló sobre las serenatas por el Día de la Madre y dijo que cumplirán las disposiciones del COE nacional

LEA TAMBIÉN

El comandante general de la Marina, Darwin Jarrín, señaló la tarde de este miércoles 6 de mayo que la institución cumplirá con las disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional. Así respondió a pronunciamientos de redes sociales sobre supuestas discrepancias entre los militares que deben controlar las actividades del fin de semana. Este sábado y domingo están autorizadas serenatas por el Día de las Madres en medio de la pandemia por el covid-19.

“Nosotros acatamos todas las disposiciones que vengan del COE nacional, del que es parte del señor Ministro de Defensa. Si esa entidad dispone el cumplimiento de cualquier disposición legal, pues tenemos que cumplir independiente si nos guste o no; o de la situación personal de cada uno” señaló Jarrín.



Así respondió a una consulta de este Diario sobre la publicación en Twitter de una cuenta que responde a los nombres de Víctor Gómez Bravo, quien se define en su perfil como oficial de la Marina.



“Me permito decirlo, pero Fuerzas Armadas no estamos para controlar serenatas”, escribió el usuario de esa red social.



Durante el día, aparecieron otras publicaciones en Twitter y en Facebook sin firmas de responsabilidad que señalaban supuestas negativas entre los soldados para cumplir con el control a esas actividades.



El comandante general de la Marina señaló que están analizando esta publicación de un posible oficial que dice ser parte de la institución.



Jarrín adelantó que se trataría de una posición personal, que no representa a la Armada.



La publicación de Gómez Bravo tuvo una respuesta del ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco. El funcionario señaló que el supuesto malestar se daría por una confusión.



Él señaló que en el Decreto Ejecutivo 1017, firmado el 17 de marzo del 2020, se definió a la Policía y a las Fuerzas Armadas como las “instituciones que realizan los operativos de control para el buen uso de los salvoconductos”.



Estas mismas competencias de control se mantendrían para permitir que, entre otras personas que vayan a circular el sábado y domingo, los artistas acreditados puedan dar serenatas por el Día de las Madres. Esa disposición es parte de un protocolo de siete puntos que aprobó este martes el Comité de Operaciones de Emergencia.