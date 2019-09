Esto no tiene precedentes, dice Jefe de Inteligencia sobre queja contra Trump

LEA TAMBIÉN

El director en funciones de la Inteligencia Nacional de EE.UU., Joseph Maguire, afirmó este jueves 26 de septiembre de 2019 ante un comité del Congreso que la queja de un informante de ese organismo sobre las presiones del presidente Donald Trump a su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, presenta un caso "único y no tiene precedentes".

"Creo que la situación que tenemos y la razón por la que estamos aquí esta mañana es porque este caso es único y no tiene precedentes", dijo Maguire, uno de los protagonistas clave del escándalo y que se encarga de supervisar a las 17 agencias de inteligencia de EE.UU., incluida la CIA.



Maguire fue una de las primeras personas en recibir en agosto la denuncia de un miembro de la inteligencia que creía que Trump podía haber abusado de su poder al pedir a Zelenski que investigara en Ucrania por supuesta corrupción al ex vicepresidente Joe Biden, aspirante demócrata para las elecciones de 2020, y a uno de sus hijos.



A pesar de la insistencia de los legisladores, Maguire no reveló la identidad del informante, al que defendió en varias ocasiones.



"Creo que el denunciante hizo lo correcto", dijo el jefe de los espías de EE.UU., que insistió en que ese individuo actuó "de buena fe".

Trump ha arremetido en varias ocasiones contra el informante, al que ha acusado de actuar por motivos políticos, en un intento de restar credibilidad a la queja.

Joseph Maguire realizando un juramento antes de rendir declaraciones ante el Comité Selecto de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Foto: AFP

Todo este asunto ha motivado que los demócratas hayan anunciado que iniciarán una investigación para determinar si someten al presidente a un juicio político en el Congreso.



Durante la sesión de hoy en el Congreso, los legisladores, demócratas y republicanos, criticaron a Maguire por no haberles hecho llegar la queja del informante justo después de haberla recibido.



Ante estas críticas, el director de Inteligencia explicó que tenía que consultar primero a la Casa Blanca, puesto que el contenido de la llamada entre Trump y Zelenski estaba clasificado.



La Casa Blanca publicó este miércoles detalles sobre la llamada entre Trump y Zelenski, que se produjo el 25 de julio y que demuestra que el presidente de EE.UU. instó al ucraniano a que se investigara a Biden.



Como la Casa Blanca desveló esa información, Maguire hoy pudo entregar al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes la queja del informante, en la que se acusa a Trump de haber usado su poder como presidente de EE.UU. para que otra nación interfiriera en las elecciones de 2020.



Esa queja revela que la Casa Blanca intentó impedir que se hiciera público el texto de esa llamada, para lo que funcionarios gubernamentales guardaron las transcripciones de la conversación entre Trump y Zelenski en unos ordenadores que están reservados para información clasificada.



Poco antes de esa conversación telefónica, el mandatario ordenó frenar el desembolso de USD 400 millones en asistencia militar a Ucrania, en lo que los demócratas consideran un intento de Trump de presionar a Zelenski para que investigara a Biden.