Jefe de ACNUR pide evitar "politización" de la crisis de caravana migrantes

El responsable de la Alta Comisaría de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, pidió hoy, 26 de noviembre de 2018, evitar la "politización" de la crisis migratoria originada con la decisión de miles de migrantes centroamericanos de dirigirse a la frontera con Estados Unidos con la intención de entrar a ese país.

"Hay que evitar la politización de este asunto", dijo a Efe Grandi, que hoy visitó Madrid para entrevistarse con los ministros españoles de Exteriores, Josep Borrell, e Interior, Fernando Grande-Marlaska.



"Estamos de acuerdo con Estados Unidos en que es necesario reforzar la capacidad de México para ofrecer una estructura de asilo" más sólida, dijo el responsable de ACNUR, quien resaltó que "es muy importante que la gente pueda elegir entre si desea quedarse en México, cosa que -puntualizó- está haciendo un porcentaje relativamente alto, o si desea pasar" a territorio estadounidense".



Miles de migrantes centroamericanos, en su mayoría hondureños, emprendieron una marcha a través de sus países y de México, con destino a Estados Unidos, donde su presidente Donald Trump, ya advirtió de que reforzaría las medidas de seguridad de la frontera para impedirles la entrada ilegal a su país.



México y Estados Unidos han decidido reforzar sus medidas de seguridad fronterizas, y el primero deportó hoy a 98 migrantes que presuntamente protagonizaron una trifulca al romper este domingo un cerco de la Policía Federal en la ciudad de Tijuana con el afán de cruzar la frontera.



En el lado estadounidense, 42 personas fueron hoy detenidas después de que cruzaran por la fuerza la frontera desde esa ciudad mexicana, según informó hoy el jefe de sector de la Patrulla Fronteriza en San Diego (California), Rodney Scott, en declaraciones a la cadena CNN.



A juicio de Grandi, muchos de los centroamericanos que forman parte de esta caravana "deberían ser considerados como refugiados", pues cumplen alguno o varios de los requisitos que caracterizan esta figura: sufren violencia de bandas armadas; padecen violencia de género, se produce el secuestro de menores; soportan intimidaciones.



Así recordó que este problema de la caravana de migrantes centroamericanos no es nuevo, aunque ahora haya experimentado un salto cualitativo, hasta el punto de que comentó que ACNUR ya presentó hace dos años un plan de acción para abordar esta cuestión.



Grandi explicó que ese plan de acción para la zona implica a países como México, Belice o Costa Rica, que acogen a gran número de personas que huyen de Centroamérica.



El responsable de ACNUR, por otra parte, se mostró también "muy preocupado" por el cariz "restrictivo" de la normativa en materia de asilo que están adoptando varios países europeos.



En su entrevista con Efe, Grandi manifestó que "el lenguaje político actual", en particular el que se emplea por ciertos partidos, "está arruinando" el concepto del derecho de asilo, que es algo "propio de la cultura europea", y "forma parte de los valores fundacionales" de la Unión Europea (UE).



"Es menester que Europa mantenga abierta la posibilidad de que los refugiados puedan pedir asilo aquí. Si traicionamos esta posibilidad, habremos traicionado uno de los valores fundamentales de la UE", subrayó Grandi.



En este sentido, el responsable de ACNUR criticó la actitud de ciertos países como Hungría, Austria, Bulgaria, Estados Unidos, Polonia, Israel o la República Checa, que han anunciado su decisión de retirarse del Pacto Mundial de la ONU para la Migración.



Los próximos 10 y 11 de diciembre se celebrará en Marrakech (Marruecos) la conferencia intergubernamental para aprobar el llamado "Pacto Global para una migración segura, ordenada y regular", a la que asistirán 190 países de la ONU.



"Retirarse no es una buena elección", dijo Grandi, quien precisó que migraciones y refugiados son asuntos que "se gestionan colectivamente, sobre todo en Europa".



"No es una elección positiva" esa retirada, recalcó Grandi, quien subrayó que "gestionar mejor es gestionar a través de la cooperación internacional, no en solitario."

"Con 68 millones de personas que abandonan sus países y sus hogares, se necesita más asilo, más solidaridad" y, de seguir esta tendencia en sentido contrario hacia un estrechamiento de las normas de asilo "corremos el riesgo de no encontrar soluciones en Europa", afirmó.