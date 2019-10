Jean Pierre Tejada: ‘En las protestas una bomba impactó mi ojo’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El 8 de octubre del 2019 recibió un impacto de bomba lacrimógena en su rostro. El golpe hizo que perdiera el ojo. Ahora, junto con sus familiares, se repone de las secuelas físicas. Él estuvo manifestándose por la vigencia del Decreto 883 que eliminaba los subsidios a los combustibles. Este es su testimonio:

"Soy Jean Pierre Tejada y tengo 22 años. La parte afectada fue mi ojo izquierdo. Lamentablemente tuve una pérdida del globo ocular por impacto de bomba lacrimógena.



Yo me encontraba en la calle Yaguachi y 12 de octubre, frente al Eugenio Espejo, a las 16:20 del 8 de octubre. Luego del impacto llegué por mis propios medios al Hospital. Si (la atención) hubiera sido más oportuna hubiera salvado el ojo.



Quizá no hubiera pasado por esta intervención quirúrgica. En urgencias me cosieron el párpado, me pusieron un parche y me quedé hasta el siguiente día, cuando me operaron.



Antes de que me pasara esto me postulé para guía penitenciario y hoy estoy listo para hacerlo. Di las pruebas físicas y psicológicas. También los exámenes médicos y de laboratorio. Todos las pasé. Estaba con luz verde.



Soy aspirante a guía. Ahora me toca hacer el curso y espero que empiece en noviembre.

Con el paro se han retrasado las cosas. No me he acercado a preguntar si el problema con mi ojo perjudicará en algo el curso que vaya a realizar.



He estado ocupado con exámenes y revisiones médicas, pero sí pienso presentarme.



También tengo un cupo en la Universidad Técnica del Norte para estudiar ingeniería eléctrica. Lo tomaré en caso de que me digan algo que me impida seguir mi carrera como guía penitenciario.



Yo llevaba una vida activa. Soy deportista. Siempre me gustó hacer físico culturismo, artes marciales también. Iba mucho al gimnasio.



Por la intervención quirúrgica no puedo hacer mucha fuerza, mucho esfuerzo, pero pienso volver.



Esto es un accidente y no me siento incapacitado para continuar con mis actividades cotidianas. Me dicen los doctores que tenga cuidados. Me van a poner una prótesis.



Tengo mi novia. Ella está devastada por todo lo que pasó. Quiere ponerse en mi lugar. Llora mucho por mí. Mis padres están claramente afectados. Mi padre me da ánimos y me dice que todo está bien y que debo continuar. Mi mamá, en cambio, llora mucho y le afecta todo lo que estoy pasando.



Yo estaba manifestándome y ejerciendo mi derecho a la resistencia. Si pudiera hacer énfasis podría decir que no somos delincuentes, guerrilleros como se manifiesta por parte de las autoridades del Gobierno. Todos tenemos nuestro proyecto de vida".