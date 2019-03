Javier Orti Torres: 'Nuestro caballo de batalla: turismo'

LEA TAMBIÉN

¿Qué le motiva para aspirar a ser Prefecto de Pichincha?



En el 2017 fui candidato a la Asamblea por el Distrito 4, que es de cantones, mientras recorríamos el sector rural allí nos dimos cuenta de la cantidad de necesidades que tiene la ciudadanía. Allí nos dimos cuenta que necesitamos un plan de gobierno integral en donde se erradique ese divorcio entre lo urbano y lo rural.

¿Cuáles son sus principales propuestas?



Yo me he posicionado como el candidato que quiere recuperar la identidad de la provincia a través de la marca Pichincha, es decir, valorar lo que se produce, lo que se consume y lo que se visita. Vamos a crear empresas de economía mixta en donde los pequeños y medianos productores vayan de la mano con el Consejo provincial.



¿Cómo reactivar el turismo en la provincia?



Es nuestro caballo de batalla. Pichincha tiene todo para convertirse en una potencia turística, simplemente necesita el liderazgo de un prefecto que articule con los sectores públicos y privados y generar proyectos alrededor del turismo.



¿En qué consistirán?



Queremos hacer un gobierno abierto. Vamos a poner infocentros con acceso a Internet gratuito en todos los parques centrales de las 53 parroquias rurales, en los cantones, con información sobre las bondades turísticas de cada uno y, sobre todo, va a ser una vitrina de los emprendimientos que se generan. Además, crear parques temáticos.



¿Cómo lograr esas metas, siendo el Consejo provincial un órgano colegiado?



Con una comunicación directa. Yo les voy a pedir a los consejeros que nos pongamos de acuerdo, que hagamos una planificación.



¿Cómo hacer para no duplicar esfuerzos con los municipios?



La Ley es clara, delimita cuáles son las consecuencias, sin embargo, hay territorios en los que sí debemos hacer convenios de concurrencia entre la Prefectura y los municipios para proyectos conjuntos que tengan que ver, por ejemplo, con salud, con educación.



¿Y en temas de vialidad?



Estamos proponiendo un modelo de gestión vial integrado. Si metemos todo en un paquete podemos generar en economía de escala un modelo de gestión más solidario en donde las vías que tengan mayor demanda puedan subsidiar y financiar la creación y el mantenimiento de las vías de segundo y tercer orden.



Se necesitará colocar más peajes para financiar estos proyectos?



Sí. Hemos hablado con la población del noroccidente, la gente es muy consciente que a partir de que se quitó el peaje de la Calacalí-La Independencia es cuando se produjo el detrimento del mantenimiento de esta vía.



¿Qué propone en materia de protección al medioambiente?



Una de las principales competencias es la protección de las descargas tanto domésticas como industriales hacia los ríos. Allí hay que aumentar el control. Hay una ambigüedad entre las competencias medioambientales del Consejo provincial y del Ministerio del Ambiente. Nosotros tenemos que incrementar los controles para evitar esas descargas en los ríos.