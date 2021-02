Jaramijó cerró su playa y Portoviejo aplicará 12 medidas durante el feriado de Carnaval

En Jaramijó, Manabí, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal decidió que desde este 9 de febrero del 2021 se cerraran las playas para evitar aglomeraciones y accidentes en el mar por los aguajes y oleajes, durante el feriado de Carnaval del 13 al 16 de febrero.

Según el Municipio de Jaramijó, se inhabilitó el ingreso al brazo corto del muelle pesquero artesanal para evitar que los turistas entren a la playa.



El alcalde Simetrio Calderón afirmó – durante la sesión del COE, que la medida continuará durante el feriado y de forma indefinida, al menos hasta controlar las incidencias del virus en el cantón.



Entre el 2020 y el 2021, Jaramijó ha registrado 116 casos positivos y 63 fallecidos.



La medida busca evitar un repunte de casos en el cantón. En el análisis que hizo el COE se determinó que las personas ya no cumplen con las medidas de bioseguridad como usar siempre la mascarilla en espacios públicos, lavarse las manos o desinfectarlas con alcohol y mantenerse a al menos dos metros de distancia de otras personas.



"Es una decisión que no hubiéramos querido tomar. Lamentablemente se escapa de nuestras manos. Los militares, policías, funcionarios públicos, bomberos, miembros de la Cruz Roja y de las Fuerzas Armadas hacen todo el esfuerzo. Sin embargo, ante la cantidad de personas no hay poder humano que pueda mantener un control", afirmó el alcalde.



La disposición también se dio debido a que el 7 de febrero, un niño, de 12 años, se ahogó en el área del muelle pesquero. El menor intentó salvar la vida de su hermano y su prima, quienes no podían salir debido a una corriente en el mar.



Calderón afirmó que se busca precautelar la vida de los turistas y de la comunidad de Jaramijó.



En Portoviejo, el COE cantonal también emitió 12 nuevas medidas para el feriado de Carnaval. La playa de Crucita, La Boca y balnearios de agua dulce tendrán un aforo del 25% y estarán abiertos hasta las 17:00. La ocupación del aforo de los centros de hospedaje por turismo será del 100%. El parque arqueológico Hojas de Jaboncillo también estará abierto con el 50% del aforo.



En feriado y los domingos estará prohibido consumir alcohol. El resto de los días, el horario para el expendio de bebidas alcohólicas será hasta las 20:00 al igual que el desarrollo de actividades comerciales. Mientras que los restaurantes, negocios de comida rápida y centros de eventos abrirán hasta las 00:00. Las reuniones sociales estarán permitidas con máximo 25 personas.



La circulación de transporte intra e interprovincial operará con 75% de aforo y transporte intracantonal con 50%.



El aforo para los mercados y supermercados será del 50% al igual que para restaurantes, cines y teatros. Mientras que los para gimnasios y templos e iglesias será del 30%.