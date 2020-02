Japón prepara la visita de Xi Jinping en abril pese al coronavirus

LEA TAMBIÉN

El Gobierno japonés afirmó este martes 18 de febrero del 2020 que el brote del coronavirus de Wuhan no alteró los planes para que el presidente chino, Xi Jinping, visite Japón en abril y celebre una cumbre con el primer ministro nipón, Shinzo Abe.

El ministro portavoz del Ejecutivo, Yoshihide Suga, señaló que Tokio "continúa adelante" con sus preparativos para la visita oficial del mandatario chino al margen de los últimos acontecimientos relacionados con el brote de COVID-19 en el país vecino.

Responsables de los ministerios de Exteriores de ambos países mantuvieron el pasado sábado una reunión para seguir avanzando en los preparativos de la visita de Xi, para la que aún no se ha anunciado una fecha exacta, explicó Suga en rueda de prensa.

Tokio, no obstante, "observa con atención" los desarrollos políticos en Pekín relacionados con el coronavirus y, en particular, el posible retraso del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular debido al brote, según el portavoz.

El máximo órgano legislativo chino anunció en la víspera que el próximo día 24 celebrará una reunión para decidir si pospone su pleno anual, que debería comenzar el 5 de marzo, debido a los riesgos que conllevaría reunir a los más de 5 000 delegados que participan en la asamblea cada año dada la situación con el COVID-19.

De producirse finalmente la visita de Estado a Japón del presidente chino, sería la primera desde que Xi asumió ese cargo, y tendría lugar tras el viaje de Abe a la ciudad china de Chengdu el pasado diciembre para participar en una cumbre con los mandatarios de Pekín y Seúl.