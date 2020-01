Japón envía avión a Wuhan para evacuar a sus ciudadanos por coronavirus; otros países también preparan evacuaciones

LEA TAMBIÉN

Japón enviará este martes 28 de enero del 2020 un avión a Wuhan para evacuar a unos 200 nacionales de esta ciudad del centro de China, epicentro del nuevo coronavirus, anunció el ministro de Relaciones Exteriores japonés.

“La parte china nos ha informado que ahora está preparada para aceptar un vuelo chárter. El primer vuelo para el aeropuerto de Wuhan partirá esta noche, y también llevaremos suministros de ayuda como mascarillas y trajes de protección para los chinos y para los ciudadanos japoneses”, explicó Toshimitsu Motegi a la prensa.



El gobierno japonés cree que alrededor de 200 ciudadanos que residen en Wuhan podrán embarcar en este avión, que despegará el miércoles 29 de enero temprano de la ciudad en cuarentena y llegará por la mañana al aeropuerto de Tokio-Haneda.



Habrá personal médico a bordo y las personas con síntomas como fiebre alta serán trasladadas directamente al hospital a su llegada, precisaron a la AFP funcionarios del ministerio de Salud.



Unos 650 japoneses de Wuhan han expresado su deseo de regresar a Japón, cuyo gobierno planea realizar más vuelos para repatriar a quienes lo deseen.



Wuhan es un centro industrial de China y alberga a unas 160 empresas japonesas de todo tipo de sectores, incluidos los fabricantes de automóviles Honda y Nissan, que han indicado que algunas decenas de empleados japoneses en el lugar desean ser repatriados.



Foto: AFP