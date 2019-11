Jamones y lácteos pasteurizados que no pasen de 10 kilos podrán ingresar al país

LEA TAMBIÉN

La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) aclaró, este viernes 22 de noviembre del 2019, que jamones y lácteos pasteurizados que no pasen de 10 kilos podrán ingresar a Ecuador si cuentan con un Certificado Zoosanitario de Exportación del país de origen.

Esto luego de que se emitiera un oficio a las aerolíneas del país, el 16 de octubre del 2019, en donde se informó sobre la prohibición del ingreso de determinados productos de origen vegetal y animal en el equipaje de los pasajeros.



Cristian Zambrano, coordinador general de Sanidad Animal de Agrocalidad dijo que esto obedece a lo establecido en el Reglamento Andino de Cuarentena para el Comercio o la Movilización Intrasubregional y con Terceros Países de Animales Terrestres y sus Productos.



Textualmente, en el artículo 36 de la Decisión 737, se detalla que: "el usuario queda exceptuado de obtener el Permiso Sanitario de Importación (PSI) o el Documento Sanitario de Importación (DSI) en los siguientes casos:



Equipaje acompañado de pasajeros y tripulantes para los siguientes productos, siempre que estén debidamente envasados y etiquetados: Lácteos pasteurizados hasta 5 kg. o un solo molde de queso no mayor a 10 kg., embutidos sellados al vacío hasta 5 kg. o una sola pieza no mayor a 10 kg., jamón deshuesado cocido o madurado envasado al vacío hasta 5 kg. o una sola pieza no mayor a 10 kg".



La autoridad de Sanidad Vegetal y Animal dijo que todos estos productos podrán ingresar los viajeros siempre y cuando provengan de países con los cuales se cuenta requisitos sanitarios de importación y se mantenga un comercio formal.



Zambrano indicó que esto es parte de las medidas de control que levantó Ecuador para evitar el ingreso del Fusarium Raza 4, Fiebre Aftosa y Peste Porcina Africana, enfermedades que no están presentes en el país.



El vocero de Agrocalidad reiteró que la entidad reforzó los controles desde inicios del 2019 y que esta prohibición del ingreso de productos de origen animal y vegetal se mantendrá por tiempo indeterminado.



Para conocer si el producto que trae es permitido en el país puede ingresar a esta página.