Jameneí dice que Irán exportará el petróleo que necesite y romperá el bloqueo

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, dijo este miércoles 24 de abril del 2019 que su país exportará todo el petróleo que necesite y romperá el bloqueo impuesto por Estados Unidos, que hace dos días decidió no renovar sus exenciones a la compra de crudo iraní.

"Esos intentos (de EE.UU.) no llevarán a ninguna parte, exportaremos tanto petróleo como necesitemos", subrayó el líder iraní, según un comunicado de su oficina.

Jameneí consideró que Washington cree que puede reducir a cero las exportaciones iraníes pero, "si el pueblo y las autoridades trabajan con determinación, abrirán ese bloqueo".



EE.UU. anunció el pasado lunes 22 de abril que no renovará las exenciones para la compra de petróleo iraní que había otorgado a ocho países, entre ellos algunos de los mayores clientes de crudo iraní (China, Turquía y la India), y que concluyen el próximo 2 de mayo.



Esas exenciones fueron otorgadas después de que el pasado noviembre Washington impusiera sanciones al sector petrolero de Irán, tras su salida unilateral del acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Teherán y seis grandes potencias.



Ante estas presiones, el líder supremo iraní advirtió este miércoles a Washington de que "esta medida hostil no quedará sin respuesta".



"La nación iraní no se rendirá ni se arrodillará ante los enemigos", aseveró.

En la misma línea, el ministro iraní del Petróleo, Biyan Zangané, dijo ayer: "Con todo nuestro poderío, trabajaremos para romper las sanciones de EE.UU".

Zangané indicó que EE.UU. "ha cometido un grave error politizando el petróleo y usándolo como un arma en el frágil estado del mercado", en alusión a la subida del precio del crudo tras el anuncio de la Casa Blanca.



"Esta medida afectará a muchos debido a la (falta de) oferta", opinó el ministro, quien puso en duda que aliados de EE.UU. como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos puedan compensar el crudo iraní, como sugirió Washington.



La respuesta en el mercado no se ha hecho esperar. El crudo de la OPEP se vendió el martes a USD 73,37 por barril, un 1,28 % (0,93 dólares) más que el día anterior, con lo que alcanzó una nueva cota máxima en lo que va de 2019.



El fuerte encarecimiento de los "petroprecios" en las dos últimas sesiones -del 3,6 % en el caso del barril de la OPEP- es atribuido a la decisión de Washington sobre Irán que, según los analistas, puede eliminar del mercado internacional cerca de un millón de barriles por día.



Para Irán, los ingresos procedentes de la venta de crudo son vitales para su economía, que sufre desde hace un año una fuerte crisis marcada por la inflación y la devaluación de la moneda nacional.



Las exportaciones petroleras de Irán cayeron por debajo del millón de barriles diarios antes de la entrada en vigor de las sanciones en noviembre pasado, frente a los 2,5 millones de meses anteriores, pero esta cifra mejoró debido a las exenciones que ahora llegan a su fin.