Jimmy Jairala aseguró que en la papeleta aparecerá únicamente con CD y no con AP y Democracia Sí

Jimmy Jairala aparecerá únicamente con el logo de su movimiento Centro Democrático (CD) y con el número 1 de su lista en la papeleta para la Alcaldía de Guayaquil. Así, no aparecerá con los logos de Alianza País (AP) y Democracia Sí, organizaciones con las que había anunciado una alianza electoral en Guayas.

El prefecto y precandidato a la Alcaldía porteña confirmó a este Diario este 13 de noviembre del 2018 que decidió priorizar el proyecto político de su grupo que se basa en la inclusión social, un modelo solidario y humanista para el caso de la urbe. No obstante, dijo que la alianza como tal sí se mantiene en los otros 24 cantones de la provincia.



“En Guayaquil lo que se da es una modificación en la alianza, porque consideramos que la inclusión de tres números en la papeleta podría más bien haberse convertido en un factor de exclusión de otros partidos y movimientos interesados en apoyar el proyecto, pero que quizá no se habrían sumado por la presencia de uno o dos o tres números en la papeleta”, dijo.



Este Diario contactó a Rommel Salazar, presidente de AP en Guayas. Él afirmó que a las 15:00 de este 13 de noviembre del 2018 se reunirá el buró de la provincia con el presidente Gustavo Baroja para analizar el tema. “Hasta ahora no hay definiciones”, aseguró.



Según Jairala, con esta acción se abre el abanico para que otras fuerzas respalden su candidatura. “En la papeleta saldrá únicamente el número 1 en mi candidatura y cada partido pone su lista de concejales”.



De acuerdo con el prefecto, este nuevo escenario no afecta el apoyo a la posible postulación de José Francisco Cevallos a la Prefectura, quien sería el candidato de la coalición CD, AP y Democracia Sí.

“Yo asumo la responsabilidad de haber recomendado que esto era lo mejor para el proyecto para la ciudad”. El próximo 8 de diciembre, dijo, se harán las primarias de CD para elegir a los posibles candidatos a concejales.