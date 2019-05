Jair Bolsonaro empieza a coquetear con candidatura a reelección en 2022

LEA TAMBIÉN

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha empezado a coquetear con la idea de ser candidato a la reelección en 2022, según admitió en una entrevista publicada este viernes, 31 de mayo del 2019, por la revista Veja.

Durante la campaña que le llevó a ganar los comicios de 2018, el líder de la ultraderecha brasileña había garantizado que, en caso de la victoria que finalmente obtuvo, no volvería a ser candidato a la Presidencia, aunque ahora reconoció que esa posibilidad existe.



"Lo que yo dije (en la campaña) es que si nosotros hacemos una buena reforma política yo acepto ir al sacrificio y no disputar la reelección", que "es uno de los grandes problemas de la política en Brasil", declaró a Veja.



En la entrevista, el mandatario condicionó el asunto a esa posible reforma del sistema político, que hasta ahora no ha sido debatida ni propuesta desde el Gobierno.



"Con una buena reforma política, que disminuya el número de parlamentarios de 500 a 400, entre otras cosas, yo aceptaría eso de no disputar la reelección", indicó Bolsonaro, elegido presidente en octubre de 2018 con un 55 % de los votos y cuya gestión es aprobada hoy por solo el 35 % de los brasileños, según recientes encuestas.

Bolsonaro: ‘Com uma boa reforma política, topo não disputar a reeleição’ https://t.co/4ziuEGezXF — VEJA (@VEJA) 31 de mayo de 2019



Tras casi cinco meses en el poder, reconoció que la falta de una sólida base parlamentaria dificulta su gestión, pero insistió en que no adoptará "viejas prácticas", mediante las cuales los gobernantes en Brasil obtenían apoyo en el Parlamento mediante la entrega de cargos en el Gobierno a los partidos políticos.



"Conseguí hacer lo que prometí en la campaña y que desconozco que algún presidente brasileño haya hecho: nombrar un gabinete técnico, respetar al Parlamento y cumplir el dispositivo constitucional de la independencia de los poderes", indicó.



"Cambiamos la forma de dirigir los destinos de Brasil y hoy, cinco meses después, siento que la mayoría de los parlamentarios entendió lo que está pasando", afirmó Bolsonaro, quien admitió que "imaginaba que sería difícil, pero no tan difícil".



El presidente también dijo que hay casos de "sabotaje" dentro de la propia estructura burocrática del Gobierno, en la que permanece "gente de izquierda" que plantea "una lucha por el poder" y defiende "aquello que no resultó en ningún lugar del mundo", pero que está siendo sustituida gradualmente.

En la entrevista con Veja, Bolsonaro reiteró que la prioridad de su Gobierno en este momento es la aprobación de una dura reforma del deficitario régimen de jubilaciones, sobre el cual afirma que tiene al Estado al borde de la quiebra.



"Brasil puede ser ingobernable dentro de uno, dos o tres años. Si no se aprueba esa reforma, el dólar puede disparar, la inflación va a golpear nuestra puerta nuevamente y, con ese caos, van a florecer la demagogia y el populismo" y el país "no aguantaría otro ciclo así", afirmó.