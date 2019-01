Bolsonaro llega a Davos para presentar su 'nuevo Brasil'

LEA TAMBIÉN

El presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, dará este martes, 22 de enero del 2019, un esperado discurso en el Foro de Davos ante la élite mundial para presentar su “nuevo Brasil” y atraer inversiones para su economía en vías de recuperación.

“Estamos aquí para mostrar que Brasil cambió”, dijo Bolsonaro el lunes por la tarde a su llegada a la estación suiza, en sintonía con su promesa de presentar “un Brasil diferente, libre de las amarras ideológicas y de la corrupción generalizada” , como afirmó el exmilitar en Twitter.



El lunes el Fondo Monetario Internacional dio un espaldarazo a la economía del país en sus nuevas previsiones.



Según el FMI, la mayor economía latinoamericana está en la senda de la recuperación después de la recesión de 2015 y 2016, y auguró un crecimiento revisado al alza de 0,1 puntos porcentuales, hasta el 2,5% en 2019.



“Demostraremos que Brasil puede ser un país seguro para las inversiones, en especial en el área del agronegocio, que es muy importante para nosotros”, recalcó el lunes.



Según Bruno Binetti, un experto del gabinete Inter-American Dialogue, su intervención es de las más esperadas este año en Davos “por el entusiasmo que genera su plan de liberalizar la economía brasileña, la novena más grande del mundo, entre los inversores y mercados financieros”.



Bolsonaro prometió un discurso “muy corto”, previsto este martes a las 14h30 GMT, en el que se espera que confirme su programa de reformas estructurales, liderado por su ministro de Economía, el ultraliberal Paulo Guedes y declare Brasil “abierto a los negocios”.



Según el periódico O Globo “el desafío es reafirmar ante el mundo que Brasil es una democracia sólida y una buena oportunidad de inversión”.

Se trata de la primera salida al extranjero de Bolsonaro, que asumió el cargo el 1 de enero y este año se convirtió en uno de los principales protagonistas del foro anual de Davos en ausencia de grandes líderes como Donald Trump, Theresa May o Emmanuel Macron, inmersos en sus propias crisis internas.



El exmilitar de 63 años también estará en el punto de mira por sus posiciones climatoescépticas y en particular por su gestión del Amazonas.



“Naturalmente que estamos preocupados” con la llegada de Bolsonaro al poder, “en particular en lo que afecta a los pueblos indígenas y al Amazonas”, aseguró el director general de WWF, Marco Lambertini.



“Nuestro mensaje a Bolsonaro es que no crea que el pueblo brasileño no se preocupa por el medio ambiente, por el Amazonas, por el desarrollo sostenible y que no malinterprete por qué fue elegido”, añadió.



Además de Guedes, acompañan a Bolsonaro entre otros su ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, y de Justicia, el exjuez anticorrupción Sergio Moro, así como su hijo y diputado federal Eduardo Bolsonaro.

Nacionalismo e ideas liberales



Bolsonaro no siempre fue un adepto del liberalismo, al contrario, era conocido por sus posiciones a favor de una economía con intervención estatal.



“No está claro si las ideas liberales de Guedes son compatibles con el nacionalismo de los exmilitares que integran el gabinete de Bolsonaro”, apunta Binetti.



El nuevo presidente brasileño llega además a Suiza en medio de una creciente polémica por los ingresos sospechosos de su hijo mayor Flávio, legislador de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro y senador electo que asumirá funciones el 1 de febrero.



“Su hijo Flavio esta comenzando a dar explicaciones pero sera la justicia quien deberá determinar si sus operaciones fueron legales o no”, apunta Gustavo Segré, un analista y profesor argentino de la Universidad Paulista, que no cree que este caso influya de momento en el mensaje que quiere mandar en Davos.



La situación regional también estará en la agenda de Bolsonaro en el foro, donde tiene una cena prevista con sus sus homólogos de Colombia, Ecuador, Perú y Costa Rica.



Y en particular la situación en Venezuela, que tendrá un seminario específico en Davos, en el que Bolsonaro podría participar.