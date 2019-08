Bolsonaro reconoce noticias sobre los antecedentes judiciales de su suegra

LEA TAMBIÉN

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, admitió este viernes 16 de agosto del 2019 la veracidad de las noticias que circularon sobre los antecedentes judiciales de su suegra y de otros familiares de la primera dama, Michelle Bolsonaro, a quien defendió de los ataques que viene recibiendo al conocerse la información.

"Es una ganancia periodística. ¿Quién gana con eso? Para qué menospreciar a mi esposa y decir que ella no tiene legitimidad para hacer el trabajo social que ella hace. Ella está abatida, arrasada, para qué todo eso?", señaló Bolsonaro a periodistas a la salida del presidencial Palacio de Planalto.



Según la revista Veja y el periódico Metrópoles, María Aparecida Firmo, de 78 años y abuela materna de la primera dama, Michelle Bolsonaro, fue detenida en 1997 con un derivado de la cocaína y cumplió dos años y dos meses de reclusión, período en el que, de acuerdo con la información, intentó sobornar un guardián para huir.



La anciana fue noticia la semana pasada cuando se conoció que estaba internada en un hospital del servicio público de salud en la capital brasileña en la fila de espera para una cirugía.



Al ser cuestionado este viernes por esa situación, Bolsonaro manifestó: "En lo que pueda ayudar yo ayudo, pero no voy a llamar a un director de un hospital para darle un tratamiento por ser la abuela de Michelle. No voy a hacer eso. Es intención mía y punto final. No hay privilegio para nosotros".



La madre de la primera dama y suegra del gobernante, María das Graas Firmo, en tanto, fue denunciada por tener dos identidades, una de ellas falsa con la que se benefició de un programa de vivienda popular en el Distrito Federal de Brasilia y fue acusada en 2007 de golpear a un inquilino de 62 años que le debía el arriendo.



Un tío materno de la primera dama, Joao Batista Firmo, sargento de la reserva y único de la familia de Michelle que estuvo en el acto de posesión de Bolsonaro el pasado 1 de enero, fue preso en mayo acusado de liderar un grupo de milicias paramilitares que actúa en la favela Sol Nascente, donde vive su madre María Aparecida.

Otro tío materno de la primera dama años de prisión por violación a dos sobrinas, que según ellas fueron abusadas sexualmente cuando eran niñas.



El abuelo materno de Michelle, Ibraim Firmo, por su parte, fue asesinado en 2015 durante un asalto.