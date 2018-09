Bolsonaro dice que marchas en su contra fueron 'un desastre'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El candidato presidencial ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro afirmó este domingo, 30 de septiembre del 2018, que las masivas marchas en su contra que se llevaron a cabo este sábado en Brasil fueron "un desastre", en una entrevista con el diario brasileño "O Globo".

"Sólo vi cierta convocatoria en Río de Janeiro y Sao Paulo. En el resto de Brasil, fue un desastre. Son sólo minorías contra mí: eso de que el electorado femenino me rechaza no existe" dijo en un breve diálogo telefónico con el medio el ex militar, de 63 años.



Cuestionado sobre sus polémicos dichos del último viernes 28 de septiembre, cuando había manifestado que no aceptaría una derrota en las elecciones, Bolsonaro relativizó: "Lo que quise decir es que, por ejemplo, no llamaría a (el candidato izquierdista) Fernando Haddad para felicitarlo".



"En caso de derrota, no tengo nada que hacer", aclaró el candidato ultraderechista quien, además, dio por hecho que su principal competidor en las urnas será Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT). Bolsonaro abandonó este sábado el hospital en el que se encontraba internado, en Sao Paulo, luego de 23 días, tras haber sufrido un ataque con un cuchillo en la zona abdominal el 6 de septiembre, durante un acto de campaña.



Las manifestaciones que se realizaron en su contra, organizadas por movimientos feministas, convocaron a miles de personas en muchísimas ciudades de Brasil. El lema "Ele não" ("Él no") aglutinó a los manifestantes, que rechazan lo que consideran las declaraciones misóginas y racistas así como el tono confrontativo del candidato.



El representante del Partido Social Liberal (PSL) encabeza las últimas encuestas, con un 28% de los votos, seguido de Haddad, que cuenta con un 22 por ciento. Las elecciones brasileñas se llevarán a cabo el próximo domingo 7 de octubre del 2018. En el caso de haber una segunda vuelta, como se presume que sucederá, ésta se realizará el 28 de octubre.