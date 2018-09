Jaime Nebot pidió al CNE que investigue al Municipio y Prefectura del Guayas por la precampaña electoral

LEA TAMBIÉN

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, solicitó al Consejo Nacional Electoral Transitorio (CNE) se verifique si en el Cabildo porteño se usa dinero público para promocionar la precandidatura de Cynthia Viteri para la Alcaldía.

Esto lo informó la mañana de este miércoles 19 de septiembre del 2018 durante su habitual enlace radial. El personero municipal afirmó que este pedido también deberá alcanzar a la Prefectura del Guayas y que lo hizo tras las afirmaciones del prefecto Jimmy Jairala.



“Primero, el Concejo municipal no hace publicidad, hace comunicación, que es muy distinto: cómo adquiere usted una vivienda en Mi Lote o Mucho Lote, cómo adquiere una tablet si es bachiller (…); segundo, la hace cumpliendo todos los procedimientos legales; tercero, nosotros no tenemos agencias publicitarias, directamente con los medios”, dijo Nebot.



El Alcalde aseguró que, además, él no habla en los spot y no se menciona su nombre. “El alcalde Nebot no es candidato y no va a ser candidato a nada. Nosotros le hemos pedido de frente y claro al CNE que vengan al Municipio, vengan a investigar y cuando acaben de investigar péguense un saltito al Consejo Provincial a hacer lo mismo y vean si ahí no se contratan agencias, vean si el prefecto no es candidato a Alcalde…”, fustigó.

Días atrás Jairala, a través de su cuenta de Twitter, escribió el pasado 11 de septiembre: “Ya no es solo en las Estaciones de Metrovía y el Terminal Terrestre. Ahora TAMBIÉN en el Pasaje del Palacio Municipal, videos de su candidata. Esto es uso de recursos públicos. Adiós rubor!”.



Nebot refirió que no existen videos en los que se mencione a la precandidata del Partido Social Cristiano en las pantallas que funcionan en las instituciones municipales.



“En las pantallas municipales, que no tienen costo alguno, todos los actos en los que al alcalde de Guayaquil participa se da noticias de ellos, no es que hay cuñas que dicen ‘vota por fulano’, no señor, no tienen ningún costo”, añadió.



En temas municipales, Nebot aseguró que en el tema de Aerovía se retiró un ceibo en el sitio en el que se construirá la estación Julián Coronel, en pleno centro de Guayaquil. Para esta decisión, dijo, se contó con la luz verde del Ministerio del Ambiente.



Sin embargo, Nebot minimizó las críticas de grupos ambientalistas y comentó que se van a plantar 750 ceibos en la urbe.