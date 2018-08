Jaime Nebot: ‘No aceptaría un desafío que me convierta en un presidente mediocre’ 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El 15 de agosto del 2018 la alianza PSC/Madera de Guerrero presentará la candidatura de Cinthya Viteri para la alcaldía de Guayaquil y en dos semanas más a Carlos Luis Morales, para la prefectura del Guayas. El alcalde Jaime Nebot dejará el Municipio en mayo del 2019.

¿Cuáles son los retos del próximo alcalde?

​

El gran reto es conceptual: administrar bien. Lo repetí el 25 de julio, cuando uno es pragmático y no sectario y dogmático, de la llamada derecha –si es que existe- hemos aprendido el concepto de administrar bien para tener el dinero necesario para invertir. De la izquierda -si es que existe también- hemos aprendido el concepto de que esa inversión hay que hacerla en la gente.

Hay quienes señalan que en su administración no se ha planificado ¿qué dice?

Planificar es ejecutar ordenada y financiadamente lo que la gente quiere y necesita. Nuestra gestión tiene una aprobación del 88%, nunca he tenido 88% de votación, ha oscilado entre 65 y 70%. Para mí es un gran honor y satisfacción que gente que no vota por mí acepte que hay una buena administración.



¿Esa votación abrumadora se puede replicar hacia la candidata del PSC?

​

No tengo duda de que Cynthia Viteri va a ganar.



¿Por qué?

​

Porque el pueblo es el que decide y el pueblo de Guayaquil que hace mucho rato dejó de ser parte del problema para ser parte de la solución.

Algunas encuestas hablan de casi un empate técnico con otro precandidato.



¿Le preocupa esas encuestas?

​

Yo le digo que conozco al pueblo de Guayaquil y que Cynthia Viteri, por las razones que yo explico –que benefician al pueblo, no por politiquería- va a ser la nueva alcaldesa de esta ciudad.



¿Qué quiere el pueblo?

​

El pueblo quiere civismo y buena administración. ¿Para qué? Para conservar lo que tiene y para mejorarlo



¿La derecha ganó espacio a raíz del frente que usted lideró antes de las presidenciales del 2017?

​

Ese es un espacio ampliado y va a ver hasta dónde se va a ampliar en las elecciones del 2019. No es por ser de derecha ni de izquierda, sino que esto se está entendiendo.



¿En su discurso del 25 de Julio le hizo un guiño al electorado de centro?

​

Si el centro es equilibrio entre empresa privada y Estado, entre ideología y pragmatismo, entre el desarrollo económico y el social (…) soy de centro. Si el centro es inventar el agua tibia y no tener definición en ningún sentido, no soy de centro.



¿Pero es de derecha?

El electorado puede verme como quiera, es su derecho y yo puedo verme como soy.



Hay sectores que lo van perfilando como candidato al 2021 por el PSC ¿aceptará la postulación?

​

Siempre me interesará el país en cualquier posición -pública o privada- que la vida me ponga. Para que el Ecuador funcione hay que superar el ámbito de los partidos, el sectarismo y el dogal de las ideologías y hay que buscar un equilibrio pragmático, solidario y eficaz.



¿Será candidato?

​

No fue fácil ser gobernador, no ha sido un desafío fácil ser alcalde de Guayaquil 19 años. Y creo que salí bien de la gobernación y voy a salir mejor de la Alcaldía. Nunca aceptaría ese desafío si no tuviera la certeza de ser mejor Presidente que Alcalde.



¿De qué dependería eso?

​

Depende que analice esas circunstancias. Repito, no estoy refiriéndome a un país solucionado, donde las cosas que hay que hacer no sean difíciles, me refiero a que exista una posibilidad relativa de tener éxito en la misión de servir a la gente. Nunca aceptaría un desafío que me convierta en un presidente mediocre o en un mal presidente porque sería perjudicar a las personas a conciencia.



¿Eso es plato a la carta?

No es plato a la carta, todo lo contrario. En medio de la dificultad, hay que tener posibilidades de llegar a la meta para el bien de la gente y la meta no es exigir una mesa servida sino la posibilidad de servir la mesa, especialmente a los más pobres y la clase media.



¿Es necesaria una alianza suprapartidista para una candidatura de Nebot a la Presidencia?

​

Creo que los partidos tienen un sitio. El gran partido es el pueblo ecuatoriano de todas las regiones de la Patria, de todas las clases sociales, eso es lo que importa (…) los partidos son un elemento de la sociedad, hace poco la gente los odiaba y ahora los tolera, todavía no los quiere.



¿Qué le parece en el 2021, Guillermo Lasso frente a Jaime Nebot disputándose los votos de la centroderecha?

​

Mire, cuando lo que uno va a decir es superado por el silencio, es mejor el silencio. Si usted le pregunta al pueblo el pueblo va a dar la respuesta más rápido que yo y con mayor precisión.

¿Evita el nombre de Lasso?

​

Uno es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice.