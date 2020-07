¿Jaime Vargas se queda fuera de las primarias de Pachakutik?

LEA TAMBIÉN

El movimiento Indígena está a las puertas de definir su precandidato presidencial para los comicios del próximo año, con controversia de por medio. El jueves, 23 de julio del 2020, Pachakutik realizará su Consejo Político, en donde se prevé designar al candidato de consenso dentro de la organización. Así lo confirmó Cecilia Velasque, subcoordinadora de la tienda política.

Sin embargo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), en su Consejo de Gobierno, resolvió “exigir” a Pachakutik la suspensión del encuentro. La instancia, liderada por Jaime Vargas, emitió un boletín, en el que advierten que se “pretende” definir la candidatura “sin tomar en consideración la participación de la estructura de la Conaie”.



Velasque niega que exista división en el movimiento indígena y cree que la Conaie tiene todo el derecho de solicitar la suspensión. Pero dice que el pedido está “a destiempo” y que no es posible suspender el evento.



“El 15 de julio pasado, en el Consejo Político Nacional, donde estuvo la Conaie, que tiene voz decisoria, una de las resoluciones fue que tiene que haber un solo candidato de consenso, de mayoría simple o absoluta, para ir a las primarias”.



La Conaie argumenta que, según el reglamento de los procesos de democracia interna aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la definición y aceptación de las precandidaturas se puede realizar entre el 9 y el 23 de agosto, periodo en el que se deben efectuar las primarias. Pero Velasque reitera que se resolvió llegar a las primarias, ya con un candidato de consenso.



“La Conaie insiste y exhorta al Movimiento Pachakutik a cumplir con los tiempos establecidos para este proceso y evitar la premura por anunciar un candidato presidencial por la pretensión de cumplir ciertos acuerdos y sostener procesos direccionados”, señala la misiva.



Según Velasque, por ahora se han oficializado las precandidaturas de Leonidas Iza, dirigente del Movimiento Indígena de Cotopaxi; Yaku Pérez, actual prefecto de Azuay; y de Salvador Quishpe, representante de Zamora Chinchipe. Jaime Vargas, presidente de la Conaie, no ha formalizado su intención de participar.



“En el Consejo Político se va a definir cuál es el candidato de consenso, el que tiene mayor respaldo. Hay tres precandidaturas a nivel territorial. La Conaie no ha oficializado su candidatura”, ratificó Velasque.



La dirigente recordó que si bien “son lo mismo”, tanto la Conaie como Pachakutik tienen roles distintos. “Pachakutik cumple con la organización político-electoral. La Conaie, Ecuarunari, tienen la función social reivindicativa de sus organizaciones. Entonces no se pueden interponer los roles que cumplen”, manifestó.