Jaime Vargas y Leonidas Iza dicen en la Asamblea que la Justicia debe actuar con independencia por las protestas

“Creemos que no hay independencia en la Justicia. En este momento cómo podemos confiar en una justicia cuando el aparato represor es la Policía Nacional, quienes investigan -a través de los sistemas forenses- es la Policía Judicial, los peritos investigadores Criminalística pertenecen a la Policía Nacional”, dijo Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), este martes 12 de noviembre del 2019, ante la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que investiga lo ocurrido en las protestas de octubre en Ecuador.

“Tenemos más de 50 compañeros procesados”, señaló Iza, uno de los protagonistas del levantamiento indígena, que se inició el jueves 3 de octubre en carreteras y localidades de la Sierra y Amazonía, y llegó a Quito desde el lunes 7 del mismo mes para demandar la derogatoria del Decreto 883, que elevó el precio del diésel y las gasolinas extra y ecopaís (fue finalmente derogado el lunes 14 de octubre).



“Si realmente tenemos independencia de funciones, esperamos que la ministra (de Gobierno, María Paula) Romo estese con un proceso abierto. Si no, simplemente se está protegiendo entre sí”, apuntó Iza, con relación a personas heridas y fallecidas durante los 11 días de manifestaciones. Entonces, emitió un mensaje para el vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner.



“Por eso decimos al Vicepresidente de la República si sigue pretendiendo dividir, cuando las comunidades le hagan justicia indígena, no venga a lloriquear en la Asamblea; respeto a las jurisdicciones, respeto a la propuesta pública que le hemos hecho”, señaló Iza en medio de la Comisión.

Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), quien antecedió en la palabra a Iza en la comisión legislativa, defendió el derecho a la resistencia, que es “constitucional” y “está consagrado en el Derecho Internacional”, y pidió que no se criminalice al pueblo.



“La movilización no fue solo del movimiento indígena, fue de todo el pueblo ecuatoriano; de ese pueblo que estuvo atado durante 10 años sin poder reclamar nuestros derechos. Pero hoy nos hemos sentido de que juntos podemos reclamar nuestros derechos. No hubo banderas políticas ese momento, sino una sola bandera, una sola bandera del pueblo ecuatoriano y eso es lo que hemos defendido”, dijo Jaime Vargas.



El Presidente de la Conaie hizo una aclaración: “Muchos nos han dicho que no representamos a nada. Represento a 15 nacionalidades, para los que no saben, en el Ecuador estamos 15 nacionalidades, 18 pueblos, 14 idiomas”, dijo Vargas, quien detalló que dos meses antes del levantamiento el movimiento indígena realizó un análisis de los resultados del 'diálogo' impulsado por el Gobierno de Lenín Moreno con la Conaie.



“Se convoca la gran asamblea anual de la Conaie el día 23 de agosto del presente año en la comunidad Rukullakta, cantón Archidona, provincia del Napo, en la Amazonía ecuatoriana, donde las 15 nacionalidades, 18 pueblos y otras organizaciones fraternas invitadas por la Conaie analizamos en profundidad, analizamos ampliamente el diálogo mantenido entre la Conaie y el Gobierno nacional (...). Las decisiones, las movilizaciones no han sido convocado por el presidente (de la Conaie) o unilateralmente, no es individual esta movilización nacional, sino ha sido colectivo”, señaló Vargas, en alusión a la resolución de optar por el derecho a la resistencia.

Leonidas Iza puntualizó que el levantamiento de octubre se produjo por el impacto económico de la eliminación de los subsidios decretada por el Ejecutivo, pero sostuvo que no buscó el derrocamiento del presidente Lenín Moreno, sino la derogatoria del Decreto 883. “Se debe entender señores asambleístas, si fue una pretensión política o si fuera para sacar, por el nivel de indignación, como en este momento vemos en Chile, le aseguramos, si el Presidente de la Conaie el día 13 (de octubre) a las 19:00 dijo 'Muy bien, se ha derogado el Decreto 883 y se levanta el paro'. Les pregunto señores asambleístas, ¿se continuó con la paralización?, ¿fue una pretensión política? ¿Efectivamente se estaba pretendiendo desestabilizar? Quedó claro: Reivindicación económica en el momento que se bajó el Decreto”, enfatizó Leonidas Iza, un ingeniero en Medio Ambiente de la Universidad Técnica de Cotopaxi.



“Toda la hoja de ruta en este momento es judicializar, utilizar la prisión preventiva, para bajar los niveles de reacción que levantó al pueblo ecuatoriano únicamente por el tema económico”, manifestó Iza, quien insistió en un pedido hecho el 13 de octubre por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie): la renuncia de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien está al frente de la Policía.



“Si queremos paz para el Ecuador, esta gente que de manera irresponsable ha actuado en contra del pueblo ecuatoriano mínimo, por dignidad, debe retirarse de estos espacios”, dijo Leonidas Iza.



“No somos ningún terrorista señores asambleístas”, expresó Jaime Vargas. “No somos ningún delincuente, no somos ningún subversivos como tanto nos dicen; mejor, invitamos a nuestras comunidades para que ustedes mismo vean lo que vive nuestra gente, quiero que ustedes mismo vayan y lleguen a la comunidad de Jaime Vargas, dónde vive Jaime Vargas presidente de la Conaie.

Leonidas Iza señaló que la sociedad no logra entender ¿qué es el Estado plurinacional? y que se debe hacer el esfuerzo por “alfabetizar” sobre el tema.



“Hay que entender que hay pueblos y nacionalidad que existieron antes que se llame Ecuador, si esa parte de la historia no entendemos, difícilmente se podrá construir un Estado plurinacional. Ahora tenemos que tener una institucionalidad plural, entonces tenemos que hacer los esfuerzos para plurinacionalizar el Estado ecuatoriano”, sostuvo Leonidas Iza.



Al finalizar su intervención, el dirigente de Cotopaxi solicitó “respeto a las jurisdicciones, respeto a la propuesta pública, que le hemos hecho a nivel del Ecuador. Nosotros tenemos realmente un corazón transparente, nuestra lucha ha sido transparente, pero no nos vengan a viciar cambiando la verdad, cambiando por mentiras. Una realidad que hay que resolver, hay que resolver en la mesa, no acusando, no culpando, sino realmente poniendo en los zapatos de los ecuatorianos”.