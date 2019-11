Jaime Vargas: compañeros aquí no estamos jugando y estamos dispuestos a cualquier cosa

LEA TAMBIÉN

Los cruces de palabras entre el movimiento indígena y el Gobierno continúan. En un video que parecería haber sido grabado en una parroquia de Cotopaxi, donde el pasado 24 de noviembre del 2019 hubo un incidente entre dirigentes indígenas y una brigada del Plan Toda Una Vida, se observa al presidente de la de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Jaime Vargas, ofreciendo un discurso desde el balde de una camioneta.

"El Gobierno no es nuestro amigo. El Gobierno no es nuestro compadre", manifestó el líder de la Conaie, quién también hizo un llamado para evitar divisiones en el movimiento indígena.



"Compañeros aquí no estamos jugando. Las (personas) que estuvimos en la marcha, las que estuvimos y miramos a nuestros hermanos morir, a nosotros sí nos indigna hermanos y compañeros. Y estamos dispuestos a cualquier cosa compañeros", manifestó el dirigente.



Además, marcó distancia con el Gobierno y cuestionó los resultados alcanzados en los dos años del proceso de diálogo.



"Por eso estoy aquí hoy. Y aquí entre nosotros, entre pueblos indígenas, no podemos pelear hermanos y compañeros, por defender al Gobierno. El Gobierno no es nuestro amigo , el Gobierno no es nuestro compadre...() Compañeros reflexionemos. ¿Y por qué no llegaron antes, cuando estábamos en proceso de diálogo? ¿Por qué no vinieron a ofrecer? Dos años de diálogo compañeros", sostuvo Vargas, quién fue correspondido con aplausos.



El propio titular de la Conaie reconoció que ante la presencia de un funcionario de Gobierno lo increpó con palabras de grueso calibre. "Hoy también llegó un subsecretario o viceministro y graben bonito lo que estoy diciendo. Yo he dicho vean dejen de ser hijo de..., que hoy vengan a decir cualquier cosa. Aquí se respeta mi pueblo", manifestó.



Además, Vargas recordó que "para dialogar, para hablar de desarrollo, de proyectos, para hablar de agricultura" el denominado Parlamento de los Pueblos, articulado alrededor de la Conaie, presentó su propuesta de modelo económico al Ejecutivo, pero cuestionó que no hayan tenido respuesta.



Según Iván Granda, ministro de Incluso Económica Y Social (MIES), el presidente de la Conaie intentó ejercer presión para que las brigadas abandonaran la comunidad de Tigua, en Cotopaxi.



La Conaie, a través de un comunicado, dijo que lo difundido por el Gobierno es “una versión tergiversada” y que su objetivo fue buscar una explicación de lo que se iba a realizar.