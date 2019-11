Jaime Vargas: ‘Nadie le dijo que el Vicepresidente tiene que pedirnos visa’

LEA TAMBIÉN

“Nadie le dijo que el Vicepresidente tiene que pedirnos visa, nadie lo dijo”. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, matizó con esas palabras la polémica surgida el martes 12 de noviembre cuando el dirigente Leonidas Iza sostuvo que las visitas del vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, a las comunidades indígenas buscarían dividir al movimiento comunitario.

“Lo único que dijimos es que haya respeto a las organizaciones, porque los pueblos y nacionalidades tenemos un derecho constitucional de autodeterminación y autogobiernos comunitarios y tenemos reglamentos, tenemos estatutos y por eso hemos dicho, y lo he dicho frontalmente”, sostuvo Vargas este jueves 14 de noviembre del 2019 en Guayaquil, durante un foro organizado en la Casa de la Cultura del Guayas.



“No estamos diciéndole cualquier cosa, que haya respeto a las estructuras de nuestras organizaciones, porque no vamos aceptar y no vamos a seguir aceptando tal cual como lo hicieron los gobiernos de turno de dividir a las organizaciones y seguir gobernando tal cual como ellos quieren, ya no. El pueblo se ha despertado”, señaló Vargas.



El 12 de noviembre, en Quito, Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), apuntó a Sonnenholzner durante su comparecencia ante la comisión de la Asamblea Nacional que investiga las protestas de octubre último: “Decimos al Vicepresidente de la República que si sigue pretendiendo dividir, cuando las comunidades le hagan justicia indígena, no venga a lloriquear en la Asamblea; respeto a las jurisdicciones, respeto a la propuesta pública que le hemos hecho”.



Al día siguiente, el miércoles 13, el vicepresidente Sonnenholzner reaccionó desde Guayaquil: “No vamos a responder al odio con odio; no vamos a responder a la violencia con violencia. Lo único que yo voy a hacer es trabajar. Desde que empecé (en la Vicepresidencia) he recorrido el país, no he sabido que hay que pedirle visa a nadie para recorrer el Ecuador como ecuatoriano”.



Este jueves, en su visita a Guayaquil, Jaime Vargas fue crítico: “Yo creo que el Gobierno o el Presidente, Vicepresidente, estos dos señores, a estos dos ciudadanos, a esos dos servidores del pueblo, aún les falta leer la Constitución del Ecuador, aún les falta conocer los derechos de los pueblos, de los trabajadores, de los campesinos, de los agricultores, de los artesanos, de los jóvenes, de todos de los pueblos y nacionalidades”.



#Guayaquil | Según Vargas, nunca se le dijo al Vicepresidente de la República que no visitara las comunidades, sino que pidieron respeto a los pueblos y nacionales indígenas. “Respeto a las estructuras de nuestras organizaciones”



El presidente Lenín Moreno también se refirió este jueves a las declaraciones de Iza y dijo, durante un recorrido por el Guasmo Sur de Guayaquil, que “los ministros ya no son ministros de escritorio. No soy presidente de escritorio. A peinar todo el Ecuador. No necesitamos permiso de nadie para hacerlo, todo lo contrario, ahí está una ciudadanía que nos ha recibido con afecto, con cariño, desde la entrada al barrio mismo”.



Jaime Vargas habló de las elecciones presidenciales del 2021. Ante la pregunta de si será candidato a la Presidencia, respondió que “la campaña la hará el pueblo ecuatoriano y tendrá su gobernante 2021 .... indígena, campesino, un agricultor, un transformista, un montuvio, un afro, hombre y mujer que trabaje por el pueblo, que construyan la sociedad donde haya justicia social, eso es lo que buscamos nosotros”.



Vargas llegó este jueves al Puerto Principal para participar en un foro para evaluar los 11 días de protestas en el Ecuador, entre el 3 y el 13 de octubre, contra el Decreto 883, el cual por 12 días elevó los precios del diésel y de las gasolinas extra y ecopaís, hasta que fue derogado por el Gobierno. Antes del encuentro, un grupo de ciudadanos se congregó en los bajos de la Casa de la Cultura y protestó contra el dirigente indígena.



El Presidente de la Conaie dijo en el encuentro que tenía previsto “convocar a la unidad y empezar a construir una agenda con todos los sectores indígenas, campesinos, transportistas, pueblo montuvio y afro”.