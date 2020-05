Jaime Nebot: 'Subsidios no deben ser para ricos'

LEA TAMBIÉN

Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano (PSC) se refirió este miércoles, 20 de mayo del 2020, a las leyes urgentes que aprobó la Asamblea y a las medidas económicas implementadas por el Gobierno para enfrentar la crisis derivada del covid-19.

En una entrevista para radio Quito, Nebot sostuvo que " los subsidios no deben ser para los ricos ni para los contrabandistas", por lo que señaló que es "correcta" la decisión del Gobierno de liberar los precios de los combustibles.



Sin embargo, apuntó que, cuando se incremente el precio del petróleo, se deben focalizar los subsidios para el transporte urbano, agricultura, ganadería y pesca artesanal.



También respaldó que el Ejecutivo haya dispuesto la fusión o eliminación de varios organismos y la entrega de créditos para reactivar la economía.



"Me parece positivo que por fin se tome un camino de menos Estado y más crecimiento, de decirle: no a los impuestos y no a la pobreza", acotó.



Nebot defendió, además, que el bloque del PSC votara en contra de la Ley Humanitaria y la Ley para el ordenamiento de las finanzas públicas y negó un pacto con el correísmo.



"Ha quedado demostrado que se pueden tomar medidas, buenas o malas, sin necesidad de haber acudido a las dos leyes que se aprobaron: una democráticamente y una antidemocráticamente en la Asamblea. Todo lo que el Presidente indicó en su cadena no tiene ninguna relación con estas leyes", dijo.



Nebot adujo que en 1998 el PSC firmó un compromiso público para "luchar por evitar que al pueblo ecuatoriano se lo cargue de más impuestos, sobre todo, porque no se devuelven en obras y servicios".



Añadió que la reforma laboral "no está bien planteada", lo que ha provocado reclamos de trabajadores y empresarios. Dijo que "una reforma laboral es necesaria, pero tiene que ser justa, sin miedo a los sindicatos, con justicia hacia el trabajador y con herramientas de desarrollo para crear y mejorar empleo".