Jaime Nebot entrega casas y tablets en su último fin de semana como Alcalde

Se subió al escenario con su doble, el personaje de guayabera y bigote que interpreta el actor y comediante David Reinoso: “¿Qué pasó, me clonaron?”, exclamó el imitador. “Estoy triste por que ya me voy, ya me barajan, ya me la saco”.

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Saadi, afrontó con humor uno de sus últimas jornadas como personero municipal de Guayaquil en la entrega de 7 750 premios a los mejores estudiantes de la ciudad.



Nebot respondió a un reto de amorfinos de su imitador la mañana de este sábado 11 de mayo en un evento del programa ‘Jóvenes Ejemplares’. “Los bigotes agradecemos a ustedes, los jóvenes de la ciudad, por haber vencido la mediocridad”, dijo el Alcalde. Y el comediante se puso una cinta presidencial para optar por presidir su “comité barrial”- dijo Reinoso-, en un guiño a las aspiraciones presidenciales de Nebot.



Los estudiantes premiados que llenaron el coliseo cerrado Voltaire Paladines Polo recibieron al Alcalde blandiendo bigotes impresos que les entregaron en la entrada.



Los bigotes del burgomaestre han marcado los actos de despedida de Nebot que entregará el cargo a su coidearia Cynthia Viteri, este martes 14 de mayo, tras 19 años en el Sillón de Olmedo. Viteri llegó al coliseo cerca del cierre del programa.



El Municipio entregó la mañana de este sábado 250 casas, 2 500 tabletas Ipad, 10 000 pases dobles de la Metrovía, pasajes gratuitos por un año en el sistema de transporte, y 150 becas de francés a los mejores estudiantes de los planteles fiscales, particulares populares y fiscomisionales de la ciudad.



“Es la última vez que como Alcalde estoy aquí, eso no importa, importa que sigamos unidos en un solo puño a favor de la verdadera educación del siglo XXI, no del cuento, de la preparación, del estimulo, del logro, que hace del conocimiento tecnológico el verdadero capital del siglo XXI”, dijo Nebot, que resaltó los premios a la excelencia.



El valor de las 250 casas a los mejores estudiantes puede ser intercambiado por el dinero para ampliar o reparar otra vivienda o para aplicar a programas de estudio, indicó el personero. Entre los ganadores de una vivienda estuvo Esteban Pulley Pulley, de 18 años, quien resaltó también la perticencia del programa de entregas de tabletas a los graduados de cara a los estudios superiores.



Guido Morán, de 18 años, quien se graduó con un promedio de 9.5 en el colegio Réplica Simón Bolívar del populoso sector de Monte Sinaí (norte de Guayaquil) recibió una de las 2 500 Ipads entregadas por el Municipio a los mejores estudiantes.



“La tablet viene con un teclado portátil lo que la convierte en el computador que no tengo”, dijo Morán, que ahora estudia mecatrónica automotriz en el Tecnológico Simón Bolívar.



El Alcalde tenía previsto entregar también este sábado 1 500 títulos de propiedad a beneficiarios del Programa Habitacional Municipal Mi Lote y Monte Sinaí, la última entrega en funciones de su administracción del programa de la Dirección de Terrenos y Servicios Parroquiales.