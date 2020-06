Jaime Nebot busca mantener su influencia con una consulta popular

LEA TAMBIÉN

El líder del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot, informó que no será candidato presidencial y que no ocupará cargos públicos. Ante eso, anunció una consulta popular que permita cambiar lo necesario para que el país enfrente las consecuencias de la pandemia del covid-19.

Nebot detalló que un objetivo de la consulta sería que el dinero que los afiliados aportan a la Seguridad Social no sea usado como una “caja chica” por el Ejecutivo. También, una política de Estado para convertir a la agricultura, ganadería y pesca artesanal en actividades productivas y rentables.



Citó, además, que la seguridad jurídica y arbitraje internacional, así como los estímulos tributarios y la rapidez en los trámites, constituyan atractivos para incrementar las exportaciones.



El asambleísta socialcristiano César Rohón cree que serían “por lo menos siete preguntas” las que incluiría la consulta. Henry Cucalón, otro de los legisladores del PSC, prefirió no hablar de un número de preguntas, pero precisó que no abarcarán temas constitucionales sino a nivel de leyes.

Rohón señaló que, si no es factible que la consulta se realice a la par de la primera vuelta de las elecciones del 7 de febrero próximo, esto debería concretarse antes de que asuma el nuevo Gobierno.



Nebot espera sumar apoyo de sectores productivos, sociales y políticos para iniciar el trámite de la consulta. El primer paso será solicitar a la Corte Constitucional que califique las preguntas y luego pedir al CNE la entrega de los formularios para recoger firmas de respaldo, que para una consulta nacional es el 5% del padrón (es decir, 63 100 firmas).



En el PSC concuerdan en que la consulta popular es la forma más rápida de hacer los cambios para que el país enfrente las consecuencias del covid-19, en vez de una Asamblea Constituyente, una reforma constitucional o una enmienda.



Este mecanismo de democracia directa está contemplado en el artículo 103 de la Constitución de la República. Allí se estipula que “la iniciativa popular normativa se ejercerá para proponer la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas ante la Función Legislativa o cualquier otro órgano con competencia normativa”.



El politólogo Simón Pachano sostiene que la ausencia de Nebot en los comicios del 2021 altera “significativamente” el tablero electoral. Aunque identifica una suerte de “contradicción”, porque ya no será funcionario público, pero liderará una consulta con la que aspira a mantener su liderazgo.



Para el analista Daniel Crespo, el hecho de liderar una consulta popular hará que tome un espacio de poder inédito. “Quiere de alguna manera seguir incidiendo en el quehacer político nacional. Esta es una forma de incidir y manejar desde una segunda fila un espacio de poder. No es raro en él, cuando no fue candidato en 1998, fue diputado y se tomó ese espacio”.



El analista político José Luis Fuentes cataloga como una jugada estratégica el anuncio de la consulta popular, que podría reposicionar al PSC. “Eso le permitiría mantener su influencia, en un escenario político de gran incertidumbre”.



Comicios 2021

​

Tanto Pachano, Fuentes y Crespo coinciden en que la salida de Nebot cambia el tablero para los comicios del 2021.



Fuentes considera que habrá más de ocho candidatos para llegar a Carondelet, pero advierte que tres fuerzas podrían tener mayor respaldo: Creo, el movimiento indígena y el candidato del correísmo.



Aunque no descarta la posibilidad de que el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, acepte una eventual candidatura, pero tendría que cargar con el peso de la gestión del actual Gobierno. “Habrá que ver si acepta y qué tan buen candidato es, sin el apoyo del Régimen”, precisó.



Pachano cree que los votos de Nebot no irán directamente a Creo. “El retiro de Nebot puede restarle votos al PSC, pero eso no quiere decir que todos esos votos vayan a Creo. Aún no se sabe si esa consulta va a prosperar o no. Hay que interpretarla más en términos político-partidistas”.



César Monge, director Nacional de Creo, indicó que ya se “preveía” el anuncio de Nebot y la decisión del PSC de presentar candidatos propios, pues existe el antecedente de lo que ocurrió en los comicios del 2017. Guillermo Lasso, precandidato presidencial por Creo, calificó ayer, 26 de junio, a Nebot como un “indiscutible líder” y anticipó que coincide con la idea de luchar por la “prosperidad” del Ecuador.



El país no está para posiciones extremas, porque con la salida de Nebot y con el correísmo disminuido, es la hora para el centro, aunque hay que tener claro que pueden venir figuras nuevas. “Todo se decidirá a instancias finales, recordemos lo que pasó con Lucio Gutiérrez y el mismo Correa que ganaron simpatías. Es interesante que en el Gobierno estén valorando la figura de Sonnenholzner”, finaliza Crespo.