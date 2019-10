Jaime Nebot envía carta a líderes indígenas con una disculpa por frase con referencia al ‘páramo’

LEA TAMBIÉN

Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano (PSC), ofreció disculpas por la frase con la que respondió en una entrevista a un reportero del canal televisivo Ecuavisa, el 9 de octubre del 2019.

Este lunes 21 de octubre del 2019, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía del Ecuador (Confeniae) hizo pública la carta de Nebot que, según se lee, fue enviada en primera instancia al líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, y reenviada al dirigente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, Leonidas Iza.



En la carta reza: “Es público que, a lo largo de mi vida, me he caracterizado por un alto respeto al indigenado. Le aclaro. Para evitar tergiversaciones, que mi respuesta a Ecuavisa tuvo relación con una pregunta sobre cuál sería la reacción ante la actitud agresiva de un grupo de personas, integrado también por indígenas, que supuestamente vendrían a Guayaquil a enfrentar nuestra marcha convocada para condenar el saqueo, la agresión y las actitudes antidemocráticas”.



El 9 de octubre, en esa conversación con un periodista de Ecuavisa en Guayaquil, Nebot dijo: “Recomiéndeles que se queden en el páramo”.



“Como por razones políticas y de circunstancias, lo que dije fue sacado de contexto, si alguien lo ha tomado como una ofensa, me disculpo”, dice Nebot en la misiva.



En carta enviada a @LeonidasIzaEC presidente d @Micc_Ec y @jaimevargasnae presidente d @CONAIE_Ecuador, el ex alcalde de Guayaquil @jaimenebotsaadi se disculpa con el movimiento indígena, aunque, por desconocimiento o no, utiliza la palabra “indigenado”, q sigue siendo peyorativa pic.twitter.com/o3g342tioR — CONFENIAE (@confeniae1) October 21, 2019



Según la carta del líder socialcristiano, “la expresión utilizada, ni es en general ni implica odio o racismo, pues no solo que nos los practico, sino que condeno ambos”.



“Lo que cuenta en mi relación con el sector indígena son los hechos. En 1998, en el Congreso, como diputado, apoyé el concepto de plurinacionalidad, cuando pocos lo entendían y se atrevían a hacerlo. No hay ley a favor de la Amazonía que no haya nacido del Partido Social Cristiano o no haya sido apoyada por este. En Guayaquil, los indígenas ingresaban y vendían alimentos en condiciones denigrantes; en el suelo, sin techo que los protegiese del calor y la lluvia, sin seguridad física, con incertidumbre y otras penurias. Todo eso cambió a su favor, cuando construimos el terminal de transferencia de víveres y una red de 47 mercados”, refiere Nebot en la carta.



También manifestó que esta carta fue enviada el mismo 9 de octubre a Jaime Vargas “quien la recibió y no la difundió”.



En una carta fechada el domingo 20 de octubre suscrita por Nebot reza: “Aclaración. Asunto indigenado”.



Este 21 de octubre, Vargas, presidente de la Conaie, respondió en su cuenta de Twitter a Nebot: “No somos 'indigenado', somos Pueblos y Nacionalidades, somos el Movimiento Indígena con una agenda política y una estructura cultural, política y organizativa, llamarnos indigenado es muestra clara del desconocimiento de lo que somos, de quiénes somos”.

No somos “indigenado”, somos Pueblos y Nacionalidades, somos el Movimiento Indígena con una agenda política y una estructura cultural, política y organizativa, llamarnos indigenado es muestra clara del desconocimiento de lo que somos, de quienes somos pic.twitter.com/SBlbK1ea3x — Jaime Vargas (@jaimevargasnae) October 21, 2019



El sábado pasado, en su cuenta de Twitter y Facebook, Vargas también se disculpó con el presidente de la República, Lenín Moreno, por una frase pronunciada durante la retención de 10 policías en el Ágora de la Casa de la Cultura.



“Si haber usado ese lenguaje requiere que yo me disculpe, lo acepto y lo hago con todas las personas a quienes esto haya ofendido de particular”, señala el texto escrito por Vargas.



En esa misma carta, Vargas señaló que el movimiento indígena merece disculpas, pues fueron discriminados durante los 11 días del paro nacional en Ecuador.