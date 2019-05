Nebot en su despedida: 'El barco sigue su rumbo y tenemos capitana de lujo'

LEA TAMBIÉN

Flameó las banderas del Ecuador y de Guayaquil al final del recorrido. Extendiendo sus brazos y dibujando un abrazo se despidió de los ciudadanos de su ciudad. El alcalde saliente del Puerto Principal, Jaime Nebot, lideró la tarde de este jueves 9 de mayo del 2019 una caravana que recorrió el centro sur y centro por cerca de cuatro horas. Ésta se denominó 'Gracias Guayaquil'.

En las calles, la gente lucía bigotes en adhesivos y en camisetas blancas para despedir Nebot, a quien sus coidearios lo eligieron por cuatro períodos consecutivos para dirigir la Alcaldía. Desde un vehículo, en la intersección del boulevard 9 de Octubre y Malecón Simón Bolívar, el líder socialcristiano dio una corta declaración de 7 minutos, la noche de este jueves 9.



Pasadas las 19:15, con el fondo de la canción Guayaquileño Madera de Guerrero, Nebot dijo que el barco sigue su rumbo. Pero que únicamente se ha cambiado de capitán, en referencia a su sucesora, Cynthia Viteri, quien tomará posesión el martes 14 de mayo. “Hoy tenemos una capitana de lujo”.

¡Ustedes siempre serán mi gran familia! pic.twitter.com/zm4JUMhSMd — Jaime Nebot (@jaimenebotsaadi) 10 de mayo de 2019



Nebot pidió al pueblo luchar junta a ella. “Juntos, gobierno local y pueblo, Cynthia y ustedes, harán aún más grande a Guayaquil”.

Pero puso en contexto la ubicación de la 9 de Octubre y Malecón. Señaló que ese sitio constituía el progreso de la ciudad y el país. También que desde allí se le dijo “al opresor” que la ciudad y sus ciudadanos son libres.



“Cuando les dijimos Guayaquil pierde su paciencia, ¡carajo!, y salva al Ecuador. Es aquí donde hemos celebrado nuestros triunfos, es aquí donde nos apretamos las manos, nos abrazamos y juntamos nuestros corazones para construir como construimos, con nuestras manos, el futuro promisorio que quisieron truncar, la autoestima y ahora enorme, aquí refundamos Guayaquil”.

En las vallas laterales de los vehículos de la caravana había pancartas con imágenes de bigotes y la palabra 'gracias'. Foto: API



Nebot afirmó que aportó con un grano de arena en un quintal y agradeció a los guayaquileños. Nebot no se va, Nebot no se despide, aquí me quedo con ustedes, en esta ciudad crisol de la ecuatorianidad”. Este discurso lo dio entre gritos de Nebot Presidente.



Antes, el Alcalde encabezó una caravana que partió desde la avenida Barcelona a las 16:00. En el transcurso recorrió varias calles como la Portete, Vanezuela, Rumichaca. En ese lapso, los asistentes sortearon una ligera llovizna. Mientras, en otros sectores de la ciudad, en el norte y al este, se reportaba un torrencial aguacero que inundó varias zonas.



Tres camiones encabezaron la caravana. En el primero estaban Nebot y sus familiares; en el segundo iban la alcaldesa electa, Cynthia Viteri, y el binomio Carlos Luis Morales y Susana González. En el tercero, varios concejales como Mayra Montaño, Jorge Rodríguez y Andrés Guschmer.



Hubo presencia de agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal, de la Policía y del Cuerpo de Bomberos. En la jornada se regalaron bigotes de plástico, pancartas con la leyenda “Gracias Nebot” y banderas albicelestes.