Jaime Nebot criticó las medidas del Gobierno y calificó como ‘agencia cobradora’ al FMI

El excalde de Guayaquil, Jaime Nebot, tomó una postura en contra de las medidas económicas que anunció el Gobierno de Lenín Moreno. En un enlace radial, la mañana de este viernes 4 de octubre del 2019, criticó las decisiones adoptas y calificó al Fondo Monetario Internacional (FMI) como una “agencia cobradora”.

Nebot, quien llegó desde España, se alineó a la posición que ya expuso ayer la alcaldesa de la urbe porteña, Cynthia Viteri, respecto al impacto que tendrá en el bolsillo del ciudadano la eliminación de subsidios a los combustibles. Viteri había afirmado que el Gobierno, con la medida, subió el pasaje del transporte público.



“Hay dos formas de manejar una economía. La una es una economía de compensaciones y la otra es una economía transparente”, dijo Nebot cuando le preguntaron sobre la decisión de Moreno de eliminar el subsidio de los combustibles.



Explicó que en la economía de compensaciones, el Estado le cobra impuestos y aranceles exagerados, y por otro lado da subsidios. La economía transparente, en cambio, es la que cobra lo que se debe cobrar.



“El Gobierno ha escogido la teoría de poner los combustibles en un precio de mercado. Si quiere hacer eso, tiene que desmontar la otra parte. Si usted quita el subsidio de los combustibles, debe también suprimir los aranceles, el IVA, el impuesto a la salida de capitales”, afirmó el exalcalde.



Según Nebot, si el Gobierno no hace eso, al subir el combustible sin reducir los impuestos, está generando un alza de transporte, que lo va a pagar el pueblo ecuatoriano y el pueblo pobre.



Refirió que si el Gobierno no toma las medidas que está sugiriendo, va a obligar al pueblo pobre a pagar una quinta parte de su salario, de 394 dólares, si es que tiene empleo, criticó.



Dijo que “lo que hoy está sucediendo tiene solución con cerebro, con alma y con cojones. Tiene solución, pero no puede hacer las cosas a la bartola, sin experiencia…”.



Nebot agregó que no se ha derogado una fórmula que tiene Petroecuador para fijar el precio del combustible en base a su costo de producción. La calificó como ineficaz.



Sobre las deudas del país, Nebot dijo que no es partidario de que no se atienda la deuda externa, pero que hay muchas formas de atenderla. Entre ellas citó a la renegociación y buscar alternativas fuera del FMI.



Sobre las protestas en el país, Nebot afirmó que comprende la situación y preocupación de las familias pobres, pero que una cosa es protestar y otra el vandalismo porque es destruir los bienes de la gente pobre. “No solo que no debe ser tolerado debe ser reprimido”.



Nosotros hemos tenido gigantescas manifestaciones y no hubo nunca desmanes.