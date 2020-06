Jaime Nebot anunciará esta semana si acepta o no ser candidato a la Presidencia

LEA TAMBIÉN

El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, anunció que en esta semana dará a conocer su decisión respecto a una eventual candidatura presidencial de cara a las elecciones del 2021.

Así lo indicó en una carta dirigida a los líderes sociales y militantes del Partido Social Cristiano (PSC), con fecha del 22 de junio del 2020.



“Comunicaré públicamente mi decisión, que va mucho más allá de un simple sí o no, en la segunda mitad de esta semana. Te pido me escuches no solo con la curiosidad que sé que tienes, sino con la profundidad, inteligencia y clara visión que te caracterizan”, escribió.



Nebot también asegura en el documento que habría deseado compartir personalmente su decisión en un acto “cuantitativamente importante”, pero que la pandemia del coronavirus y las disposiciones legales lo impiden.



“Ten la certeza que haré lo que creo más eficaz y certero para llevar al Ecuador a la prosperidad y estoy seguro que esa batalla definitiva la libraremos juntos”, concluyó.



Este anuncio se realizará en el marco del escenario preelectoral. Los militantes de la lista 6 esperan que el exalcalde porteño, entre los años 2000 y 2019, acepte correr en los comicios. La propia alcaldesa Cynthia Viteri afirmó días atrás: “todos aspiramos que sea él”.



Durante la pandemia, el exalcalde de Guayaquil ha dirigido el Comité Especial de Emergencia por coronavirus, que agrupa a varias entidades privadas y académicas. Su gestión se ha extendido a otras provincias, con donación de tratamientos contra el covid-19.