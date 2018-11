Jaime Nebot calificó como ‘muy grave’ la acusación contra la Vicerpesidenta  

LEA TAMBIÉN

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, cree que todo acto de corrupción debe ser sancionado, pero aclaró que cualquier acusación debe ser investigada apegada a la Ley y no a la politiquería.

Así reaccionó el personero municipal este miércoles, 28 de noviembre del 2018, sobre la acusación que un exasesor hizo en contra de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. El denunciante afirmó que ella le pidió colaboraciones entre el 2011 y 2013, cuando fue asambleísta por la provincia del Guayas.



“Hay que ser conceptual en este tema, hay que ser objetivo y apegado a la Ley y a la justicia, no a la politiquería y a la venganza, más aún en épocas electorales donde las cosas hay veces se confunden”, refirió Nebot en su habitual enlace radial.



El Alcalde cree que este es un tema es “muy grave” y que la acusación debe probarse. “Y si se prueba, la persona acusada y que se le comprueba una incorrección –cualquiera que sea porque no hay funcionario libre de responsabilidad- debe responder en lo jurídico ante la justicia ordinaria y en lo político ante la Asamblea Nacional”.



Agregó que si no se prueba y la persona es inocente, debería sancionarse “al calumniador”.



El revuelo se avivó tras conocerse la declaración juramentada de Ángel Polivio Sagbay, exasesor de Vicuña. En el documento afirmó que ella le habría pedido, para mantenerlo en el cargo, montos que iban entre USD 300 y 1 400 presuntamente para la Alianza Bolivariana Alfarista, agrupación en la que milita Vicuña.



Ayer, martes 27 de noviembre, Vicuña, en rueda de prensa, aseguró que Sagbay había exigido desde septiembre el cargo de Gobernador de Morona Santiago (es originario de esa provincia) o de director provincial del IESS. “Pero como no cedimos a este chantaje, a esta extorsión, hoy se hacen públicas estas calumnias. Estos son los chats, que se han notarizado desde el lunes anterior”, precisó.



Más temprano, dijo que esto era una infamia que deberá resolverse en el ámbito judicial. Ayer mismo, antes del mediodía, la fiscal encargada Ruth Palacios anunció que la institución actuaría de oficio. Luego, en la tarde, el exasambleísta de Creo, Andrés Páez, oficializó una denuncia contra Vicuña por presunto “cobro de diezmos”.



Mientras, en otros temas políticos, Nebot comentó sobre la declinación de José Francisco Cevallos a una eventual candidatura a la Prefectura del Guayas por el oficialismo. Dijo que cree que el pueblo de Guayaquil y la provincia del Guayas “votará por amplia mayoría por quien pueda demostrar que sabe conservar lo bueno que mucho trabajo le ha constado al pueblo ganarlo”.



En esa línea, aseguró que está seguro que Cynthia Viteri y Carlos Luis Morales ganarán los comicios para Alcaldía de Guayaquil y Prefectura del Guayas, respectivamente.