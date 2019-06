Jadi, una adolescente violada en el Puyo, no halla justicia tres años después del ataque

LEA TAMBIÉN

Todo ocurrió la madrugada del 29 de mayo del 2016. Tras salir con dos amigos, Jadi (nombre protegido) fue abandonada en las afueras de su casa, en el Puyo. Estaba inconsciente y con la ropa enlodada.

Su hermana mayor la halló en la mañana, cuando salió a comprar pan. En el expediente judicial se detalla cada escena. Hubo conmoción en la familia. Al ver que no reaccionaba la menor, su madre le bañó, la cambió de ropa y acudió a la Fiscalía a denunciar el hecho.



En el expediente se indica que después, la adolescente fue llevada a una casa pública de salud. Allí le realizaron los exámenes y en un informe emitido por el Servicio de Emergencias del hospital del Puyo se dice que tras los exámenes de laboratorio se detectó “presencia de desagarro de membrana himenal”.



Tres años después de estos hechos, Jadi y su familia aún pelan en los juzgados para que se procese a dos personas señaladas por la violación de la menor. Su abogado, Wilman Jaramillo, habló con este Diario y contó lo que han pasado en el sistema judicial.



Aseguró que los problemas comenzaron las mismas horas en que se produjo la violación, pues asegura que las autoridades judiciales no tramitaron el hecho como delito flagrante, sino que se abrió una investigación previa.



Tras un proceso de investigación se llamó a audiencia de formulación de cargos y los dos sospechosos quedaron con prisión preventiva.

Pero la defensa de los procesados apeló la prisión y los jueces aceptaron el pedido y dictaron otras medidas que les permitió salir en libertad.



Ante esta decisión, el abogado de Jadi apeló la medida, pero el Consejo de la Judicatura de Pastaza inadmitió la queda y dijo que la queja no cumple con los requisitos establecidos.



Así han pasado tres años y ahora tampoco se realiza la audiencia de juzgamiento en contra de las dos personas procesadas. Así lo advierte el abogado Jaramillo.



Inicialmente, esta diligencia debía desarrollarse el 5 de abril, pero los jueces difirieron para el 17 de mayo del 2019. Pero ese día tampoco pudo instalarse la cita judicial, pese a que en los monitores instalados en las oficinas de la Judicatura estaba programada la audiencia.



Ahora no hay fecha para la diligencia. Lo único que se ha dicho es que se convocará de acuerdo a la agenda del Tribunal Penal.



Este caso quedó en conocimiento de la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado. “Es importante que ustedes sepan que a nuestra llegada al Consejo de la Judicatura expedimos una resolución que permita que sin en las provincias no se aperturan los sumarios administrativos por presuntas infracciones lo podamos hacer nosotros, cuando llegue información confiable al Pleno de la Judicatura”.



Luego dijo lo siguiente: “Yo voy a tramitar información confiable que tengamos sobre este caso. Inmediatamente vamos a hacer los trámites internos y si se encuentra una presunción de responsabilidad se abrirá un expediente disciplinario en Quito”.



La defensa de Jadi espera que esto se cumpla y que se resuelva el caso, pues asegura que esto es muy difícil para la familia.



En su versión, Jadi contó a las autoridades judiciales que los dos procesados le llevaron en un carro, junto a otra menor de edad y dieron “unas vueltas”. “Ellos estaban tomando y me dieron un vasito diciéndome toma, para que no te duermas, porque te hicimos esperar mucho. Ahí tomé y ellos iban y conversando y también estaba una chica a lado mío, pero no sabía su nombre. Yo iba callada hasta que me llevaron por la gasolinera Puyo, por las calles del IESS y se metió por otra calle que no conocía y nos estacionamos”.



Dice que luego se bajaron, se fueron a la parte posterior del carro, y se sentaron a conversar. “Después vieron que venía un patrullero y nos dijeron suban al carro. La otra chica dijo verán que soy menor de edad”.



El relato sigue y cuenta que prendieron el vehículo y se marcharon. “Se desvió en un camino de piedras y nos estacionamos. Seguíamos tomando, ellos conversaban, estaban con música y lo último que me acuerdo es que uno de ellos dijo que se sentía mal por las bebidas alcohólicas y ya no recuerdo más”.