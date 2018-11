Jacobo Sanmiguel fue declarado inocente en el caso de supuesto delito de lavado de activos

LEA TAMBIÉN

El empresario y político ambateño, Jacobo Sanmiguel, fue declarado inocente en el proceso que la Fiscalía le seguía por el supuesto delito de falsificación de documentos en un caso de lavado de activos, y de una supuesta vinculación en el caso Odebrecht y el Metro de Quito.

El exconcejal del Municipio de Ambato en una rueda de prensa informó que el martes 13 de noviembre del 2018, fue liberado del dispositivo electrónico con el cual pasó más de 400 días.



Felipe Rodríguez, abogado defensor, explicó que para destruir la honra de una persona bastaba con una sabatina para decir que tenía USD 30 millones en sus cuentas. “Si el expresidente Correa ordenaba y decía a la justicia por favor atender y eso se cumplía”.



Aseguró que las investigaciones previas en los delitos de lavado de activos pueden durar hasta dos años, pero en contra de Sanmiguel “tardaron 24 horas”.



Dijo que los policías encargados del caso entregaron su informe en una hora y que fueron posesionados en la ciudad de Quito, luego se trasladaron a Ambato donde efectuaron 14 diligencias y retornaron a la capital.



“Fue una manera de desviar la atención por los casos de corrupción en el caso Odebrecht donde estuvo involucrado Alianza País y lo desviaron hacia la oposición, en un momento electoral”.



Según Rodríguez, en realidad no existió los USD 30 millones y al no tener sustento se inventaron el cuento de las facturas falsas, pero esto no fue demostrado en la audiencia realizada el martes 12 de noviembre del 2018.



“Logramos demostrar que todas las facturas son reales con las cuales se declararon y pagaron impuestos al SRI”.



Dijo que al final los jueces determinaron la inocencia y la sentencia absolutoria. “Vamos a iniciar acciones contra el ex presidente Rafael Correa y otras personas que afectaron la honra”.



Mencionó que ninguno recibió dineros de Odebrecht, sino que trabajaba como proveedor de combustible en sus proyectos constructivos y que le pagaban por adelantado.



Sanmiguel afirmó que se ganó en derecho este caso. “Me dijo (Correa) que tenía USD 30 millones en mis cuentas y está demostrado que todo era una falsedad. Fue un duro golpe para mi familia porque fue una persecución inhumana”.