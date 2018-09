Duque dice que mantiene voluntad de diálogo con la guerrilla del ELN

LEA TAMBIÉN

El presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó este sábado 22 de agosto de 2018 que su Gobierno mantiene la voluntad de dialogar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero espera que esa guerrilla cumpla las condiciones planteadas.

"Nosotros tenemos toda la voluntad de diálogo siempre y cuando entreguen los secuestrados y pongan fin a las actividades criminales", manifestó Duque a periodistas colombianos a su llegada a Nueva York, donde la próxima semana participará en el 73 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

El mandatario señaló que es "inviable" aceptar un diálogo con esa guerrilla cuando no está dispuesta a entregar todos los secuestrados en su poder, que se estima superan la decena, según una grabación divulgada por la Presidencia.



Agregó que su administración "desea" avanzar en un proceso de "desmovilización, desarme y reinserción" con esa guerrilla, pero aseguró que "la primera piedra" empieza porque dejen de cometer crímenes.



"El Estado no va a aceptar la violencia como un mecanismo de presión y los colombianos no podemos aceptar que la violencia sea aceptada por parte de ninguna autoridad porque termina generando en la vulnerabilidad de los derechos de todos los colombianos", insistió.



El Gobierno colombiano y el ELN negocian desde febrero de 2017 un acuerdo de paz pero las conversaciones en La Habana están en una fase de evaluación por parte de Duque, a la espera de que esa guerrilla libere a todos los secuestrados que tiene y se comprometa a abandonar ese delito.



La agenda del jefe de Estado en Nueva York se centrará en hablar sobre los retos de Colombia en materia de paz, cultivos ilícitos y la migración masiva de venezolanos.



La visita de Duque a Estados Unidos se extenderá hasta el próximo miércoles, periodo en el que hablará por primera vez ante la Asamblea General de la ONU y en el que se reunirá con sus homólogos de EE.UU., Donald Trump, y de Francia, Emmanuel Macron, entre otros.



De igual forma, se entrevistará con el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, y con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y participará en la Cumbre Anual de Concordia.



"Vamos a tener una participación activa en varios foros. Vamos a estar en el foro de homenaje a Nelson Mandela, vamos a reunirnos con inversionistas que tienen apetito por llegar a nuestro país y hacer inversiones importantes en el mercado público de valores y también de inversión directa", detalló el mandatario tras aterrizar a Nueva York.