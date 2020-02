Iván Ontaneda: ‘Hasta abril tendremos al jefe negociador con EE.UU.’

LEA TAMBIÉN

¿Qué resultado dejó la visita a Washington en materia comercial?

EE.UU. manifestó la voluntad de firmar un acuerdo comercial con Ecuador. Por muchos años, ha sido aliado estratégico, comercial y social para el crecimiento productivo.

¿El acuerdo con EE.UU. es viable políticamente en estos momentos?

Estamos buscando que sectores diversos se sienten en una misma mesa de diálogo. Será importante recoger las preocupaciones. Estamos armando un grupo compacto negociador, que tenga la representatividad total, integral y transversal del país.



¿Cómo se está armando al grupo negociador?

En el grupo deberán participar los diferentes actores de la sociedad, productivos, mipymes, economía popular, agrícola, industrial, comercial, academia y trabajadores. Analizaremos producto por producto, sector por sector.

¿Cuándo se concretará el equipo negociador?

Los tiempos no dependen exclusivamente de Ecuador. Siempre que exista voluntad política es más fácil entrar a la mesa de negociaciones. El presidente Trump dio la voluntad política y el respaldo a Ecuador para un acuerdo, un instrumento que genere más confianza y certidumbre en el tiempo, para ambos países.



¿Cuáles son las características del acuerdo?

No estamos hablando de un TLC, quiero ser extremadamente claro. Es un tratado comercial bilateral con exclusiones y situaciones convenientes para ambos países. El Ecuador protegerá sus sectores sensibles, agrícolas y productivos de manera adecuada.

¿Cuáles son?

Agrícola, textilero, automotriz, metalmecánica. Hay sectores identificados, unos con más preocupaciones que otros. Los acuerdos modernos tienen herramientas que permiten a los países excluir a sectores cuando son sensibles.



¿Cómo será la exclusión?

Tenemos canastas de desgravación, allí ingresan esos sectores. También largos plazos, que usamos con la UE, por ejemplo para el sector automotor, de 15 hasta 20 años y protegemos la industria local.

¿De los sectores sensibles del país, cuales fueron con la misión a Washington?

Algunas cámaras, el Comité Empresarial -que agrupa a más de 100 gremios-, delegados agrícolas, de comercio exterior. Al regreso, la primera reunión fue con la economía popular y solidaria, pequeña industria y artesanos. El Gobierno va a impulsar un acuerdo, pero el que gestiona y requiere serán los dolientes, los propios sectores productivos.



¿Cómo el Gobierno hará con esos dolientes para llegar a acuerdos internos?

Construyendo esta estrategia conjunta. Vamos a crear un comité negociador, con la participación de todos.



¿Cuántos miembros tendrá el equipo y cuál será el perfil del jefe negociador?

No tenemos un número exacto, pero habrá un jefe negociador que tenga la capacidad negociadora, articuladora, técnica, política y que represente al país.



La Constitución tiene limitantes para la negociación de inversiones ¿cómo se hará con restricciones?

El Gobierno anterior, en la última semana, nos dejó un regalito con la Corte Constitucional sobre los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y necesitamos el pronunciamiento de la Corte en ese sentido, porque el Ecuador productivo quiere inversiones y lo que están pidiendo los países y las empresas es claridad y seguridad jurídica.

¿El Gobierno hará la consulta a la CC?

Ya se la hizo. Hace más de un año se envió la consulta, ya está en manos de la Corte. Tiene un año para que haga el análisis y el pronunciamiento sobre los TBI. Es un momento oportuno que no lo pide el Gobierno, lo pide el país.



¿Cuáles son los plazos?

El 14 y 15 de abril en Quito llegará la plana mayor del USTR (Representante de Comercio de EE.UU.), a través del Consejo de Inversiones, para revisar el tema de preferencias arancelarias y creemos que a partir de esa reunión pudiéramos tener una ruta más clara, con tiempos, que nos permita aterrizar cuál sería el plan para un probable acuerdo.



¿Cómo llegará Ecuador?

Venimos trabajando hace un año en las mesas que se reactivaron a finales del 2018. Se ha limpiado una serie de irritantes entre los dos países en materia comercial y productiva.



¿Cómo va a estar preparado el país?

Hemos revisado temas en la parte agrícola, comercial, propiedad intelectual, contingentes, incluso previo a hablar del acuerdo. Espero para abril tener preparado el equipo negociador y el jefe, que debe tener múltiple conocimiento.



¿Le va a alcanzar el tiempo a este Gobierno?

No sé si le alcance, esto es paso a paso, sería irresponsable decir en este momento sí alcanzamos o no. Yo creo que en abril podríamos hablar con más exactitud de los tiempos, esperamos que sea así. Caso contrario dejaremos sentado muchos avances para que se pueda concluir este acuerdo.



¿Qué ha cambiado de la negociación del 2004?

Se avanzó mucho, pero faltó la voluntad política.

Hoja de vida

​

Estudios. Tiene un diplomado en Business & Management y estudios de Administración de Empresas por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.



Experiencia. Estuvo al frente de la Asociación Nacional de Exportadores e Industriales de Cacao del Ecuador (Anecacao) hasta el 2016 y presidente del Directorio de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor). Es Ministro de Comercio Exterior desde junio del 2019.