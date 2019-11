Iván Duque pide a los colombianos unirse para derrotar al narcotráfico

LEA TAMBIÉN

El presidente colombiano, Iván Duque, pidió este sábado 2 de noviembre de 2019 a los ciudadanos unirse para enfrentar el narcotráfico, delito que considera es el motor de la violencia que golpea al convulso departamento del Cauca, donde esta semana fueron asesinadas once personas.

"Ese es el combustible de la violencia. El narcotráfico ha sido siempre un enemigo de la institucionalidad, de la prosperidad, de la convivencia y los colombianos no podemos tener dobleces porque para enfrentar el narcotráfico tenemos que ir todos unidos como sociedad", afirmó Duque.



El jefe de Estado dijo al liderar el Taller Construyendo País que hace en Armenia, capital departamental de Quindío, que Colombia debe demostrar en todas las regiones que los partidos y las instituciones están "unidas para enfrentar ese fenómeno".



Duque se refirió en concreto a la situación del Cauca (suroeste), la cual se ha deteriorado últimamente por la presencia de varios grupos armados ilegales que se disputan el control del territorio para el narcotráfico.



El pasado martes disidentes de las FARC asesinaron a la autoridad neehwesx Cristina Bautista y a los guardias indígenas Asdruval Cayapu, Eliodoro Inscué, José Gerardo Soto y James Wilfredo Soto.



Tan solo dos días después, las autoridades encontraron cuatro cadáveres en el caserío de Santa Helena, en el municipio de Corinto, de un equipo que hacía trabajos de topografía, y otro más en Huasanó, en la localidad de Caloto.



El último caso registrado sucedió hoy, cuando el escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Fabián Eduardo Rivera fue asesinado aparentemente por disidentes que lo secuestraron en el municipio de Suárez.

Ante este panorama, Duque afirmó que la situación del departamento lo "estremece porque los que están detrás de esos crímenes abominables son narcotraficantes" y recordó que ordenó el envío de 2 500 soldados para contrarrestar la crisis.



"Quiero decirle que no vamos a descansar hasta que no liberemos al norte del Cauca de esos bandoleros, de esos criminales y de asesinos viles, y los vamos a enfrentar con la fuerza pública pero también con el apoyo de toda la sociedad colombiana", concluyó.