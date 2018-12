Iván Duque: alias ‘Guacho’ fue abatido en Nariño

LEA TAMBIÉN

El disidente de las FARC Walter Patricio Arizala, el más buscado por Colombia y Ecuador, fue abatido ayer en una operación de las autoridades colombianas en una zona fronteriza con Ecuador, informó el gobierno.

“El día de hoy en una heroica acción conjunta del ejercito y la policía con el apoyo del CTI (Cuerpo Técnico de Investigaciones) de la fiscalía podemos confirmar que (Arizala) alias ‘Guacho’ cayó en una operación y que ha sido abatido”, declaró el presidente Iván Duque a medios de comunicación.

En la operación llevada a cabo en zonas selváticas del departamento fronterizo de Nariño, “cayó uno de los más horrendos criminales que haya conocido nuestro país”, agregó el Mandatario.



El frente disidente Óliver Sinisterra que dirigía este exguerrillero de origen ecuatoriano es considerado responsable de secuestrar y asesinar a dos periodistas y un chófer del diario El Comercio de Quito y a una pareja de Ecuador.



A raíz de estos casos, Colombia y Ecuador lanzaron una feroz cacería contra “ Guacho ” a ambos lados de la frontera.



El 15 de septiembre Duque anunció que Arizala había sido “herido” durante un combate con las fuerzas armadas colombianas, pero las autoridades no consiguieron dar con el paradero de ‘Guacho’ tras el operativo.



Los rebeldes liderados por Arizala libran una sangrienta guerra por el control territorial de Nariño, la zona con más narcocultivos del mundo, con otras disidencias de la exguerrilla y bandas narcotraficantes.



El Pacífico colombiano es el principal punto de salida de cocaína hacia Estados Unidos.



Sin un mando unificado, los disidentes de las FARC, una guerrilla que depuso las armas, se estiman en 1 600 combatientes, según la Fundación Paz y Reconciliación.



Tras cuatro décadas de lucha contra el narcotráfico, Colombia se mantiene como el principal productor mundial de cocaína y Estados Unidos, como el mayor consumidor.



En 2017, el país alcanzó el récord histórico de 171 000 hectáreas de sembradíos ilícitos y registró un potencial de producción de cocaína de 1 379 toneladas, según la ONU.



La Fiscalía, que también lo responsabiliza del asesinato de tres miembros del CTI en julio último, informó por su parte que la operación contra alias Guacho se llevó a cabo en la vereda (aldea) de Peña Caraño, en la zona de Llorente, que hace parte de Tumaco, el municipio de Colombia que tiene más hectáreas sembradas de coca.



Arizala, acusado de enviar toneladas de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos, era uno de los criminales más buscados en Colombia y Ecuador, cuyos gobiernos ofrecían hasta 700 millones de pesos (unos USD 215 000) de recompensa por información sobre su ubicación.



María Paula Romo, ministra del Interior, escribió anoche en su cuenta de Twitter: “Presidente @IvanDuque confirma que alias Guacho ‘ha sido abatido’ en operación de Policía y FFAA colombianas en su territorio. Este tema es de especial importancia para el Ecuador por tratarse del responsable del secuestro y asesinato de compatriotas”.



Carta de los familiares

​

Anoche los familiares de Pául Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra ante la confirmación de la muerte de Walter Arizala, alias ‘Guacho’ escribieron: “Ninguna muerte es motivo de celebración. Aunque reconocemos el trabajo realizado por las autoridades colombianas, es lamentable que quien se adjudicó el secuestro y asesinato de cinco personas haya sido abatido en lugar de que lo hayan capturado con vida. Con su fallecimiento mueren también las posibilidades de acceder a la información que poseía no solo sobre lo que ocurrió con Paúl, Javier y Efraín, sino también con Óscar Villacís y Katty Velasco y sobre los vínculos entre las organizaciones narcodelictivas y la institucionalidad ecuatoriana.



Este hecho de ningún modo significa que se haya hecho justicia en cuanto al secuestro y asesinato del equipo periodístico de Diario EL COMERCIO. Aún hay muchas preguntas que no han sido contestadas y muchas dudas que ni Ecuador y ni Colombia han estado dispuestos a despejar...



Ni audios filtrados que no son esclarecidos, ni promesas de desclasificación, ni la confirmación de la muerte de alias ‘Guacho’ nos desvían de nuestra lucha por Memoria, Verdad y Justicia y por la búsqueda del establecimiento de responsabilidades en todos los niveles de quienes estuvieron involucrados en la muerte de Paúl, Javier y Efraín...

Los familiares anunciaron que hoy, a partir de las 09:00, darán una rueda de prensa para pronunciarse, principalmente, sobre este hecho.